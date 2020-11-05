Brüksel Havayolları'nın 9 aylık zararı 233 milyon euro

05 Kasım 2020

Brüksel Havayolları, şirketin mali durumuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, salgının seyahat talebine etkileri nedeniyle şirketin ocak-eylül döneminde 233 milyon euro zarar ettiği belirtildi.

Yılın ilk 9 ayda şirketin gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 70 azalarak 339 milyon euroya gerilediği kaydedilen açıklamada, yolcu sayısının da yüzde 73 azaldığına dikkati çekildi.

Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle uçuşları 21 Mart'ta askıya almıştı. Haziran ayı ortasında uçuşlara kısıtlı biçimde yeniden başlayan şirket, mali sıkıntı yaşamaya başlamıştı.

Belçika hükümetinden destek talep eden Brüksel Havayolları, filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını açıklamıştı. Belçika hükümeti, şirkete 290 milyon euro mali destek sağlamaya karar vermişti.

Brüksel Havayolları, salgın öncesinde 48 uçakla 80'in üzerinde noktaya günlük 250 sefer düzenliyordu.

Kaynak: AA