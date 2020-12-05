Brüksel'de ırkçılık ve polis şiddeti protesto edildi
Belçika'nın başkenti Brüksel'de yaklaşık 150 kişi, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı gösteri düzenlendi.
AA
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan AB Komisyonu önünde toplanan eylemciler, ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı dövizler taşıdı, slogan attı.
Belçika ve Fransa'da, artan polis şiddetine ve yeni güvenlik yasa tasarısına karşı konuşmalar yapan göstericiler Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u istifaya çağırdı.
Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yollarda polisin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.