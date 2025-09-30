Brüksel'de kritik zirve: AB ve NATO'dan 'İHA Duvarı' hamlesi

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve komisyon üyeleriyle güvenlik ve savunma konularını görüşmek üzere bir araya geldi. Rutte ve Von der Leyen, görüşme öncesinde ortak basın açıklaması yaptı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı topyekün işgalin üzerinden 3 yıl 7 ay geçtiğini vurgulayan Von der Leyen, "Ukrayna savaş alanında direnmeye devam ediyor ve bu yıl, neredeyse hiç toprak kaybetmedi. Son bin gün içerisinde Rusya, Ukrayna'daki işgal altındaki toprakların yalnızca yüzde 1'ini ele geçirebildi. Bu gerçekten etkileyici" dedi.

"Atacağımız adımlar, bir dönüm noktasına neden olabilir"

Rusya'nın büyük çaplı asker kayıpları yaşadığını ve ekonomisinin de giderek daha fazla baskı altına girdiğini ifade eden Von der Leyen, "Faiz oranlarına bakarsanız yüzde 17, enflasyon ise yüzde 10'un üzerinde. Şu anda tarafımızdan atılacak kararlı adımların, bu çatışmada bir dönüm noktasına neden olabileceğine kesin olarak inanıyorum" şeklinde konuştu.

Yarın Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da gerçekleştirilecek gayri resmi AB Konseyi Toplantısı'nda Avrupa savunmasının geleceğini tartışacaklarını belirten Von der Leyen, en önemli başlıkların kapasiteler, savunmanın amiral gemileri olarak nitelendirilen büyük projeler ve savunma sanayi hazırlığı olduğunu söyledi.

"İHA Duvarı için acil eylemler önereceğiz"

Avrupa'nın sınırındaki Rus insansız hava aracı (İHA) ihlallerine güçlü ve birleşik bir yanıt vermesi gerektiğini savunan Von der Leyen, "Bu nedenle Doğu Kanadı Gözlemi misyonunun bir parçası olarak İHA Duvarı oluşturulması için acil eylemler önereceğiz. Ukrayna ve NATO ile birlikte ilerlemeliyiz" dedi. Ukrayna hakkında çeşitli alanlarda ilerleme kaydettiklerini ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların işe yaradığını söyleyen Von der Leyen, "Bu amaçla enerji, finansal hizmetler ve ticaret alanlarında güçlü tedbirler içeren yeni bir yaptırım paketi önerdik. En önemli unsur, Rusya'dan AB'ye LNG ithalatının yasaklanmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna, Avrupa'nın ilk savunma hattı"

Ukrayna'yı Avrupa'nın ilk savunma hattı olarak gördüklerini ve bu nedenle askeri desteği artırmak istediklerini kaydeden Von der Leyen, "Bu nedenle Ukrayna ile birlikte toplam 2 milyar euronun İHA'lara harcanması konusunda anlaştık. Bu, Ukrayna'nın kapasitesini artırmasına imkan sağlayacak ve aynı zamanda AB'nin de bu teknolojiden faydalanmasını mümkün kılacak" şeklinde konuştu.

Rutte: İHA Duvarı girişimi, harika bir fikir

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise sözlerine AB ile NATO arasındaki işbirliği ve iletişimin gücünü överek başladı. Rutte, "Çalışma paylaşımımız net; NATO standart belirleme ve kabiliyet hedeflerinde güçlü. AB ise iç pazar gücü sayesinde savunma sanayi temelini geliştirme ve Ukrayna'yı destekleyecek para ve varlıkları sağlama konusunda öne çıkıyor" dedi. AB'nin Rusya kaynaklı hava sahası ihlallerine karşı geliştirdiği "İHA Duvarı" girişimine de değinen Rutte, "İHA duvarı girişimi de harika bir fikir oldu. Geçen Cuma ilk toplantı yapıldı ve NATO da katıldı. Doğu Kanadı devletleri, bu mesele üzerinde çalışıyor. Neden önemli? Çünkü öncelikle gökyüzümüzü korumalıyız. Son haftalarda Polonya'daki İHA'ları, Estonya'daki MiG-31'leri ve şimdi Danimarka'daki olayları gördük. Danimarka'dakini halen değerlendiriyoruz ancak Polonya ve Estonya'da olanların Rusya kaynaklı olduğu net. Kasıtlı mı değil mi halen inceleniyor ancak kasıtlı olmasa bile pervasızca ve kabul edilemez" dedi.

Rutte, "Gökyüzümüzü korumalıyız. İHA Duvarı girişimi bu yüzden zamanında ve gerekli bir girişim. Çünkü, birkaç bin dolarlık İHA'ları vurmak için füzelere milyonlarca avro veya dolar harcayamayız. Bu nedenle İHA Duvarına ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Ukraynalıları desteklememiz çok kritik"

Ukrayna'ya ilişkin olarak Rutte, "Ukrayna, Ursula'nın da dediği gibi, bizim ilk savunma hattımızdır. Ukraynalılara yardım ediyoruz çünkü bu değerlerimizle ilgili olduğu kadar, aynı zamanda kolektif güvenliğimizle de ilgili. Savaşta dayanabilmeleri için onları desteklememiz çok kritik" dedi. ABD'nin "Ukrayna'nın Öncelikli İhtiyaçlar Listesi" (PURL) çerçevesinde silah akışını açtığını ve bu silahların müttefiklerce finanse edildiğini kaydeden Rutte, "AB komisyonu'nun SAFE ve diğer girişimler aracılığıyla yaptığı her şey, Ukrayna'yı mümkün olan en iyi konuma getirmek için hayati önemde" ifadelerini kullandı.