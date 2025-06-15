BT CEO’su: Yapay zeka, işten çıkarmaları artırabilir

BT Group CEO'su Allison Kirkby, yapay zeka alanındaki gelişmelerin İngiliz telekom şirketinde devam eden önemli işten çıkarmaları daha da derinleştirebileceğini söyledi.

Kirkby FT'ye verdiği demeçte, BT'nin on yıl sonuna kadar 40 binden fazla kişiyi işten çıkarma ve 3 milyar sterlin (4 milyar dolar) maliyet azaltma planlarının "yapay zekanın tam potansiyelini yansıtmadığını" söyledi.