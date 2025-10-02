Bualoi Tayfunu can almaya devam ediyor

Vietnam'ı geçen pazartesi etkisi altına alan Bualoi Tayfunu'nda bilanço ağırlaşıyor. Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, ülkeyi bu yıl vuran en yıkıcı fırtınada hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya, yaralı sayısının 147'ye yükseldiği, 21 kişinin ise kayıp durumda olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 210 binden fazla evin hasar gördüğü veya sular altında kaldığı, 51 bin hektardan fazla pirinç ve diğer ekili alanın yok olduğu aktarıldı. Tayfun ve selin yol açtığı maddi hasarın tahmini 435 milyon dolar olduğu belirtildi. Yollarda, okullar, ve iş yerlerine ciddi hasar meydana geldiği, on binlerce ailenin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Bualoi Tayfunu sebebiyle geçtiğimiz hafta Filipinler'de 19, Tayland'da ise 8 kişi yaşamını yitirmişti.