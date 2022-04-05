Buça katliamının sırrı uydu görüntülerinde

New York Times (NYT), uydu görüntülerini analiz etti. Gazete, "Kiev'in bir banliyösü olan Buça'da sivillerin öldürülmesinin, Rus askerlerinin şehri terk etmesinden sonra gerçekleştiği yönündeki iddialarla çeliştiğini" öne sürdü.

Maxar Technologies'in yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri, sivillerin en az 11'inin üç haftadan daha uzun süre önce, Rus ordusunun bölgeyi kontrol altına aldığı sırada öldürüldüğüne işaret ettiği belirtildi.

Görüntü analizinde, "Görüntüler, 9 Mart ile 11 Mart tarihleri ​​arasında Yablonska Caddesi'nde ortaya çıkan insan vücuduna benzer büyüklükteki koyu renkli nesneleri gösteriyor. 2 Nisan tarihli görüntülerin gösterdiği gibi nesneler, Ukrayna kuvvetlerinin Buça'yı geri almasının ardından cesetlerin bulunduğu konumlarla tam olarak örtüşüyor. Daha fazla analiz, nesnelerin üç haftadan fazla bu pozisyonda kaldığını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Kiev Buça banliyösünü Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı iddiaları reddederek cesetlerin, 30 Mart civarında, "tüm Rus birliklerinin Buça'dan tamamen çekilmesinin ardından" sokaklara yerleştirildiğini öne sürmüştü. Rusya Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni olayla ilgili acil toplantıya çağırmıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Buça şehrinin sokaklarında cansız bedenleri bulunan sivillerin görüntülerinden dehşete düştüğünü belirterek "bağımsız ve etkili" soruşturma çağrısında bulunmuştu.