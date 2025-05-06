Buda'nın mücevherleri iki ülke arasında kriz yarattı!

Hindistan, Hong Kong'da "Buda'nın Piprahwa Mücevherleri, Ashokan Dönemi" müzayedesine ilişkin bildiri yayımlandı. Bildiride, Piprahwa kalıntılarının "kutsal" kabul edildiği kaydedilerek, bunların açık artırmaya çıkarılmasını önlemek için hızlıca önlem alındığı belirtildi.

127 yıl önce bulunmuştu

Mücevherlerin, 1898'de Hindistan'ın kuzeyinde İngiliz arkeolog William Claxton Peppe'nin kazısında çıkarıldığı, bulunan kemik parçaları, sabun taşı ve kristal tabut, kum taşı sanduka ve altın süs eşyaları ve değerli taşlar gibi parçaların tarihi ve dini öneme sahip olduğu belirtildi.

"Budist topluluğunun devredilemez mirası"

Kalıntıların "Budist topluluğunun devredilemez dini ve kültürel mirasını oluşturduğu" savunulan bildiride müzayedenin etik olmadığı ve durdurulması istenirken Hong Kong'un Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerini de ihlal ettiği savunuldu.

Müzayedenin Hint toplumunda tepkiye yol açtığına işaret edilen bildiride, mücevherlerin korunmaları ve dini saygı amacıyla Hindistan'a iadesi talep edildi.

Yasal işlem uyarısı

Bildiride, bu talebe uyulmaması halinde "kültürel miras yasalarının ihlalinden" Hindistan dahil uluslararası mahkemelerde yasal işlem başlatılacağı ifade edildi. Yasal bildirimin, mevcut kalıntıları satışa çıkaran "Sotheby's Hong Kong" ile Peppe'nin mirasçılarından Chris Peppe'ye tebliğ edildiği belirtildi.

9,7 milyon sterline satılacak

7 Mayıs'ta Hong Kong'da düzenlenmesi planlanan müzayede kapsamında mücevherlerin yaklaşık 9,7 milyon sterline (güncel kura göre yaklaşık 500 milyon TL) satılacağı iddia edilmişti.