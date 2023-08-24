Buğday fiyatları yükselişe geçti

Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de bahar dönemi için buğday ekimi yapılan bölgelerde yağış görülmemesi ve Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz tahıl limanına saldırmasıyla oluşan arz endişeleri nedeniyle yükseldi.

Rusya'ya ait insansız hava araçlarının dün Tuna Nehri üzerindeki İzmail limanını vurduğunu açıklayan Ukraynalı üst düzey bir yetkili, saldırıların Kiev'in tahıl ihraç etmesini engellemek üzere sistematik bir girişim olduğunu söyledi.

Soya fasulyesi ve mısır ABD'nin Orta Batı bögesinde sıcak ve yağışsız hava koşulları beklenmesiyle kazanımlarını artırdı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları %0.4 artışla 6.42 dolar/bushel, yani 235.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi %0.6 yükselerek 13.68 dolar/bushel yani 502.7 dolar/ton seviyesine çıktı.

Mısır %0.4 artışla 4.92 dolar/bushel yani 193.7 dolar/ton seviyesine yükseldi.