Bulgaristan, Euro Bölgesi yolunda sona yaklaşıyor

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün yayımladığı Yakınsama Raporu'na göre Bulgaristan, 2024'ten bu yana Euro Bölgesi'yle ekonomik yakınlaşma yolunda iyi ilerleme kaydetti.

Avrupa entegrasyonuna yönelik adımlar

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Philip R. Lane konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'dan itibaren euroyu tanıtmasının ve Euro Bölgesi'ne katılan 21'inci AB Üye Devleti olmasının önü açılıyor. Bulgaristan'ı gerekli ayarlamaları yapmaya yönelik muazzam özverisi için tebrik etmek istiyorum.” dedi.

Avrupa Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre Bulgaristan, yakınsama kriterlerinin referans değerleri içerisinde yer alıyor ve yasal gerekliliklere uyuyor.

10 Temmuz 2020'den bu yana döviz kuru mekanizmasına (ERM II) ve bankacılık birliğine katılan Bulgaristan, zorlu ekonomik koşullar altında Avrupa entegrasyonuna doğru bir adım daha attı. Bulgaristan'da sürdürülebilir yakınsamaya elverişli bir ortam elde etmek, istikrar odaklı ekonomik politikalar ve kapsamlı yapısal reformlar gerektiriyor.