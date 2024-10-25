Bulgaristan halkı 27 Ekim'de sandık başına gidiyor

Yaklaşık 6,3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da 27 Ekim'de düzenlenecek seçimde, 240 üyeli 51’inci Meclisin yeni milletvekillerinin isimlerinin belirlenmesi için yurt içinde ve dışında yaşayan vatandaşlar eş zamanlı oy kullanabilecek. Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, güvenlik konusunda sorunların yaşandığı Ukrayna, Lübnan, İsrail ve İran gibi bazı ülkelerde sandık kurulmaması önerisinde bulundu.​​​​​​​

Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt dışında 57 ülkede toplam 719 sandık kurulacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, yurt dışında en çok Bulgaristan vatandaşının yaşadığı Türkiye’de çeşitli noktalarda 168 sandık kurulacağını bildirdi. Bulgar diasporasının kalabalık olduğu İngiltere ve Kuzey İrlanda'da 112'şer sandık kurulacağı belirtildi.

Parlamentoya giriş barajını kaç siyasi oluşum aşabilecek?

Ülkede yapılan son kamuoyu araştırmaları, parlamento için yüzde 4 olan giriş barajını en az 7 siyasi oluşumun aşabileceğini gösterdi. Bulgaristan'da 9 Haziran'da gerçekleştirilen son erken genel seçimlere katılım oranı yüzde 34 düzeyinde kaldı. Seçim arifesinde yapılan son anketler, 27 Ekim'deki erken seçimlerde katılımın yüzde 30 düzeyinde kalacağını gösterdi.

Halkın düşük ilgi gösterdiği, sessiz geçen bir aylık kampanya bugün sona erecek. Seçim propagandasının yasak olacağı 26 Ekim 'düşünme ve karar verme günü' olarak ilan edildi.

Türklerin seçimden beklentileri...

Ülke nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan Türkler ve Müslümanlar, seçimlerden sonra istikrarlı bir hükümetin kurulması, yatırımların artırılması, yurt dışına gurbete giden gençlerin geri dönmesi, çevreye daha büyük önem verilmesi, sağlık sektöründe reformların yapılması ve gelirlerin artırılmasını bekliyor.

Vatandaşlar, seçimin ardından oluşturulacak 51’inci Parlamentodan her şeyden önce hükümet kurabilmesini bekliyor. ​​​​​​​Siyasi gözlemciler, 27 Ekim sonrası oluşacak parlamentoda siyasi güçlerin muhtemel dağılımını göz önünde bulundurarak ülkenin yönetimi için tek alternatifin koalisyon hükümeti olacağını belirtiyor.