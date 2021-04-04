Bulgaristan, sandık başında

Bulgaristan’da kayıtlı 6,35 milyon seçmen, ülkenin 45. Parlamentosunda yer alacak 240 milletvekilini seçmek için sandık başında.

Ülkenin 1989 yılında demokrasiye geçmesinden sonra 11. kez düzenlenen seçim, salgın tedbirleri kapsamında saat 07.00'de başladı.

Bulgaristan'da 12 bin 630, yurt dışında ise 465 seçim merkezi açıldı. İlk kez kağıt pusulaya alternatif olarak 9 bin 398 seçim makinası kuruldu.

Vatandaşlar 30 parti ve koalisyonun gösterdiği 6 bin 895 aday arasında seçimlerini yapıyor.

Oy verme işlemi saat 20.00’de tamamlanacak ve Merkez Seçim Komisyonu kararıyla bu süre en fazla bir saat uzatılabilecek.