Bulgaristan Sofya havalimanı işletmesi için ihale açtı

05 Temmuz 2018

Bulgaristan, ülkenin en büyük hava ulaşım kavşağı olan Sofya havalimanının 35 yıl süreyle işletme hakkı için ihale açtı.

Avrupa Birliği'nin resmi gazetesinde yer alan ihale ilanına göre işletme ihalesine son başvuru tarihi 22 Ekim.

İlanda yatırım dahil işletmenin toplam tahmini değeri 3.9 milyar euro (4.6 milyar dolar) olarak belirtildi.

Aynı proje için daha önce açılan ihale geçen yıl iptal edilmişti. Bulgaristan hükümeti, bu ay ihalenin yenilenmesi için yeşil ışık yaktı. Ulaştırma Bakanı Ivaylo Moskovski hükümetin en az 600 milyon euro yatırım ve yeni bir yolcu terminali inşa edilmesini istediğini söylemişti.

Geçen yıl 6.5 milyondan fazla yolcuya hizmet veren Sofya havalimanının, önceki yıllardan yüzde 30 daha yüksek olan bu sayıya, genellikle düşük bütçeli havayollarının uçuş sayısındaki artışla ulaştığı düşünülüyor.

Bulgaristan'ın Varna ve Burgaz kentleri havalimanlarının işletmesinde pay sahibi olan Alman Fraport, Sofya ihalesi yenilenirse ilgileneceklerini açıklamıştı.

Bir kaynak, iptal edilen ihaleye Türkiye'den Limak Holding, Rus VBT Capital ve İsviçreli Flughafen Zuerich şirketlerinin birlikte katılmayı düşündüklerini söyledi.

Bulgar medyasına göre, hisselerinin yüzde 38'i Fransız Groupe ADP'ye ait olan TAV Havalimanları Holding de önceki ihaleyle ilgileniyordu.

Bulgar hükümeti, ihaleden elde edeceği gelirin bir kısmını borç yükü altındaki devlet demiryolları şirketi BDZ'yi modernize etmek için kullanmayı düşünüyor.

Kaynak: Reuters