Bulgaristan'a 'Schengen vizesi'ne Macaristan'dan engel
Macaristan, Rusya'dan Avrupa'ya taşınan doğalgaza ek vergi uygulayan Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne girmesini engelleyeceğini açıkladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Bulgaristan'ın Schengen Bölgesi'ne girmesine ilişkin açıklamada bulundu.
Bulgaristan'ın TürkAkım boru hattı üzerinden Macaristan'a ulaşan doğalgaza ek vergi uygulayarak "düşmanca tutum" sergilediğini belirten Szijjarto, "Bulgaristan'ın tamamen Avrupa mevzuatına aykırı bu kararı, gaz tedarikinin durması riskini doğuruyor." ifadesini kullandı.
Szijjarto, "Bu uygulamayı sürdürürlerse ve Macaristan'ın enerji tedarikini uzun süre tehlikeye atarlarsa Schengen Bölgesi'ne girişlerini veto edeceğimizi Bulgarlara açık şekilde söyledik." dedi.
Sofya yönetimi, ekimde, toprakları üzerinden başka ülkelere giden doğal gaz için metre küp başına yaklaşık 10 avro ek vergi uygulamaya başlamıştı.