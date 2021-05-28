Bulgaristan’da ABD askerleri yanlışlıkla fabrika bastı

Çeşnigirovo Hava Üssü yakınlarında yapılan "Swift Response" adlı NATO tatbikatına katılan 7 ABD askeri, yanlışlıkla bölgedeki bir ayçiçek fabrikasına baskın düzenledi. Baskında büyük panik yaşandı.

Kameralara yansıyan baskında silahlı ABD askerleri, fabrika duvarını aşıp işçilere silah doğrulttu. Fabrikadaki işçileri "yere yatın, kıpırdamayın" diye bağırarak etkisiz hale getirdi. Fabrika işçileri neye uğradıklarını şaşırdı. İşçilerden Georgi Neşev "O kadar korktum ki, acil yardım bile çağırma cesareti bulamadım." diye konuştu.

Fabrikanın sahibi Marin Dimitrov ise Savunma Bakanlığına başvurup özür ve açıklama talep ettiğini belirterek, Filibe Askeri Yargıtayı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Silahlı baskını "büyük bir hakaret olarak" tanımlayan Dimitrov, "Ezildik ve aşağılandık. Resmen ölüm tehdidi aldık. Adeta gangster veya terörist muamelesi gördük. Adalet yoluyla haklarımı sonuna kadar arayacağım." diye konuştu.