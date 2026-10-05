Bulgaristan'da başlayan yangın Yunanistan'a sıçradı
Bulgaristan’da başlayan orman yangınının Yunanistan'ın Meriç Bölgesi'ne geçtiği belirtildi.
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Yunanistan'a komşu Bulgaristan'da başlayan orman yangını Yunanistan'a sıçradı.
Yangın Meriç Bölgesi'ndeki Sofulu ilçesi yakınlarına kadar ulaştı. Kontrol altına alınamayan yangın, Ruşenler Köyü'ne kadar yaklaştı.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki söndürme çalışmaları ise devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA