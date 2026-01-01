Bulgaristan'da Euro dönemi başladı: Leva tarihe karıştı

Bulgaristan'ın bugün itibarıyla Euro Bölgesi'ne resmen katılmasıyla birlikte, ülkede uzun yıllardır kullanılan Bulgar levası yerini Euro'ya bıraktı. İlk kez 1881 yılında basılarak dolaşıma giren Bulgar levası, böylece resmi para birimi olma özelliğini kaybetti.

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitar Radev, Euro Bölgesi'ne katılıma ilişkin yaptığı açıklamada, Euro'nun nun yalnızca bir para birimi olmadığını, aynı zamanda bir aidiyetin göstergesi olduğunu vurguladı.

"Biz zaten evimizdeyiz"

Bulgar levasının ülke tarihinin ve toplumsal hafızasının önemli bir parçası olarak kalacağını belirten Radev, "Bugün 'Hoş geldin Bulgaristan' sözleri Frankfurt'ta, Brüksel'de, Lüksemburg'da ve Avrupa'nın daha pek çok yerinde duyuluyor ve görülüyor. Oradaki dostlarımıza cevabımız kısa ve nettir. 'Teşekkürler dostlar. Biz zaten evimizdeyiz'" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Euro Bölgesi'ne katılımının uzun yıllara yayılan kararlı çalışmaların sonucu olduğunu ifade etti. Von der Leyen, geçiş sürecinin daha kolay ödemeler, daha rahat seyahat imkanları ve Bulgar işletmeleri için yeni fırsatlar anlamına geldiğini belirterek ülkeyi tebrik etti.

Bir aylık geçiş süreci

Öte yandan Bulgaristan'da bir aylık geçiş sürecinde hem leva hem de Euro tedavülde olacak. 1 Şubat'tan itibaren ise ülkede yalnızca Euro kullanılacak.