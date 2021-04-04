Bulgaristan'da seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı

Bulgaristan'daki genel seçimi, sandık çıkış anketine göre Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) kazandı.

240 sandalyeli meclisin yeni dönemdeki üyelerini belirlemek için yapılan seçimde oy kullanma işlemi sona erdi.

Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) yayınladığı "Alpha Research" araştırma şirketinin sandık çıkış anketine göre, 7 siyasi parti ve koalisyon yüzde 4 seçim barajını geçti.

Anket sonuçlarına göre, Borisov'un GERB partisi oyların yüzde 25,7'sini alırken, ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) oyların yüzde 17,6'sını alarak ikinci parti oldu.

Şovmen Slavi Trifonov'un lideri olduğu "Böyle Bir Halk Var" (İTN) oyların yüzde 15,5'ini, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise yüzde 11'ini aldı.

Sağcı Demokratik Bulgaristan (DB) oyların yüzde 10,4'ünü alırken, sol partileri birleştiren "Ayağa kalk! Magandalar Dışarı!" isimli koalisyon da yüzde 4,2 oy alarak meclise girmeye hak kazandı.

Borisov hükümetinde Savunma Bakanlığı görevini yürüten Krasimir Karakaçanov'un lideri olduğu ırkçı ve aşırı milliyetçi İç Makedon-Edirne İhtilal Örgütü (VMRO) ise oyların yüzde 4'ünü alarak meclise giren son parti oldu.

Kayıtlı 6 milyon 355 bin 633 kayıtlı seçmenin bulunduğu seçimde, 30 siyasi parti ve koalisyondan toplam 6 bin 895 aday yarıştı.