Bulgaristan'dan Euro kararı: 2026’da resmen başlayacak

Avrupa Birliği’nin ortak para birimi Euro’ya geçiş sürecinde son düzlüğe giren Bulgaristan, 1 Ocak 2026 itibarıyla resmen Euro Bölgesi’ne katılacak. Yeni kararla birlikte Bulgaristan Merkez Bankası (BNB), Euro Sistemi’nin ortak banknot üretim ağına dahil olacak.

Radev: Tüm hazırlıklar tamamlandı

BNB Başkanı Dimitar Radev, ülkenin Euro’ya geçiş için tüm hazırlıklarını tamamladığını belirterek, Bulgaristan’ın artık kendi Euro banknotlarını bağımsız şekilde basmaya hazır olduğunu açıkladı. Radev, üretimin Euro Bölgesi’ndeki diğer ülkelerde olduğu gibi yüksek güvenlik ve kalite standartlarına uygun biçimde yapılacağını vurguladı.

Euro üretimi...

Euro banknotlarının üretimi, Avrupa Merkez Bankası (AMB) koordinasyonunda ve üye merkez bankalarının iş birliğiyle yürütülüyor. AMB, her yıl dolaşımdaki yıpranan banknotların yenilenmesi ve artan talebin karşılanması için gerekli miktarları belirliyor. Üretim sorumlulukları da üye merkez bankaları arasında pay ediliyor.

Tüm Euro banknotları, sahteciliğe karşı koruma amacıyla su işareti, güvenlik ipliği ve hologram gibi gelişmiş güvenlik unsurlarıyla donatılıyor. Basım sürecinde ofset, derin baskı, serigrafi ve sıcak damgalama gibi özel teknikler kullanılıyor.

Parada özgü motifler yer alacak

Geçişin ilk evresinde Bulgaristan, Euro banknotlarını diğer Euro Bölgesi ülkelerinin merkez bankalarından temin edecek. 2026 başından itibaren ise Bulgaristan’a özgü motiflerin yer aldığı banknot ve madeni paralar dolaşıma girecek.

BNB, deneme süreci kapsamında sekiz milyon madeni para bastı. “Europa” serisi banknotlarda “Euro” ibaresi Bulgarca, Latince ve Yunanca olarak bulunacak. Euro madeni para başlangıç setleri ise 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Euro Sistemi kuralları kapsamında BNB, ülkenin döviz rezervlerini yönetecek ve Avrupa Merkez Bankası’nın para politikası kararlarında oy hakkına sahip olacak. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası ile ortak yürütülecek bilgilendirme kampanyalarıyla halka Euro banknotlarının güvenlik özellikleri tanıtılacak.