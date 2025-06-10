Bulgaristan’ı çalkalayan skandal: Huzurevindeki 205 yaşlıya işkence

Bulgaristan'da Zağara ve Varna şehirlerinde yasa dışı hizmet veren 5 huzurevine operasyon düzenlendi. Opersyonlarda, ​​​​​​​5 huzurevindeki 205 yaşlının işkence ve eziyet gördüğü ortaya çıktı.

Adalet Bakanı Georgi Georgiev, huzurevlerinin "korku evlerine" dönüştüğünü söylerken, yaşlıların ayaklarından bağlandıkları ya da yatakların altında yatırıldıkları öğrenildi.

Müfettişler görüntüleri izlemeye dayanamadı

Georgiev, "Buradaki insanlar uyuşturulup yataklarına bağlanmış, eziyet çekmiş ve işkence görmüşler" dedi. Bazı yaşlıların hastaneye kaldırıldığını, bazılarının da başka yerlere nakledildiğini aktaran Georgiev, “Şimdiye kadar kimse böyle bir dehşet görmemiştir. Müfettişlerin bazıları durumu gördükten sonra ağlayarak dışarı çıktılar" diye konuştu.

"Doktor sadece biri öldüğünde geliyordu"

Georgiev, huzurevlerindeki yaşlıların esir gibi tutulduğunu ve acımasız muamele gördüklerini belirterek şunları söyledi:

"Kapılar kilitliydi, pencerelerin iç kolu sökülmüştü, hijyen koşulları iğrençti, yatak çarşafları yoktu. Telefonları alınmıştı, insanların dış dünyayla bağlantıları yoktu, kimlik kartları yoktu. Sürekli sağlık bakım yoktu. Doktor sadece biri öldüğünde geliyordu. Kalifiye olmayan kişiler o yaşlılara belirsiz ilaçlar enjekte ediyordu."

"Canice olayların yaşandığı odalar vardı"

Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov ise “Sapkınlıkların, canice olayların yaşandığı odalar vardı. Bu normal değil” ifadelerini kullandı.