Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, Ukrayna-Rusya barışının piyasalara etkisini değerlendirdi

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Barışık, Ukrayna-Rusya savaşının sona erme ihtimaline dair beklentilerin arttığı bir dönemde, barışın finansal piyasalar ve sektörler üzerindeki olası etkilerine dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Savaşın sona ermesi ya da yaptırımların kalkması gibi barışa yönelik sinyallerin, sadece bölgesel istikrarı değil, Türkiye piyasaları açısından da önemli bir rahatlamayı beraberinde getirebileceğini, CDS'leri de olumlu etkileyeceğini belirten Barışık, “CDS’lerdeki düşüş, artan enerji arzı, canlanan sektörler ve yatırım iştahındaki toparlanma; hisse senedi piyasalarında seçici ama güçlü bir rota oluşturabilir.” görüşlerini dile getirdi.

"Savaşın bitmesi 7 sektörü doğrudan etkileyebilir”

Barışık'a göre, jeopolitik risklerin hafiflemesi ve bölgesel istikrarın yeniden sağlanması; başta enerji, inşaat ve savunma sanayii olmak üzere 7 sektörde çarpan etkisi yaratabilecek bir toparlanma sürecini tetikleyecek. Murat Barışık, “Savaşın sona ermesi küresel risk algısını düşürürken, bölgesel yeniden yapılanma pek çok sektör için yeni bir büyüme döngüsünü başlatabilir. Bu süreci sadece bir barış haberi olarak değil, aynı zamanda stratejik pozisyonlanma fırsatı olarak da görmek gerekir.” dedi

"Yeniden yapılanmayla inşaat ve altyapı sektörü öne çıkacak"

Savaşın sona ermesiyle bir yeniden yapılanma döneminin yaşabileceğine dikkat çeken Barışık, “Ukrayna’da ciddi hasar gören altyapının yeniden inşası, çimento, demir-çelik ve mühendislik şirketleri açısından önemli fırsatlar sunacak” görüşlerini ileri sürdü.

Barışık, bu sürecin bölgesel inşaat firmaları için güçlü bir sipariş akışı anlamına geldiğini belirtti. Bu süreçte Türkiye merkezli taahhüt firmalarının da öne çıkması beklendiğini aktaran Barışık, Enka İnşaat, Alarko Holding, Tekfen’in öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Özellikle Enka’nın Rusya’daki faaliyetleri dikkate alındığında bu süreçten daha güçlü etkilenmesi muhtemel.” değerlendirmesini yaptı.

"Enerji denkleminde yeni sayfa beklentisi var"

Barışık, Avrupa’nın savaş sonrası dönemde enerji tedarikini yeniden şekillendireceğini ve Ukrayna’nın doğal gaz geçiş yollarında yeniden kritik rol üstlenebileceğini belirterek önümüzdeki dönemde doğal gaz fiyatlarında normalleşme görülebileceğini ifade etti. İran ile ABD arasında yürütülen müzakereler dikkatle takip edildiğine işaret eden Barışık, “Bu görüşmelerde özellikle yaptırımların kaldırılması olasılığı öne çıkıyor. Gelişmeler, sadece jeopolitik dengeleri değil, enerji piyasalarını ve bölgesel ekonomileri de doğrudan etkileyebilir.” dedi.

Ek olarak yaptırımların kalkması durumunda İran’ın petrol ihracatının yeniden ivme kazanabileceğini kaydederek, “Bu, komşu ülkelere -dolayısıyla Türkiye’ye- petrol arzının artması anlamına geliyor. Türkiye’nin enerji arz güvenliğini artırabilir. Enerji maliyetlerinde düşüş yaşanmasını sağlayabilir. Enflasyonist baskıların sınırlanmasına katkıda bulunabilir.” açıklamasını yaptı. Barışık, İran’ın ayrıca yakın dönemde Avrupa’dan bir heyetle yeni bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi de piyasalar açısından dikkatle izlenmeli.” tavsiyesinde bulundu.

Havacılık sektörü ivmelenebilir

Barışın sağlanması ve savaşın sona ermesiyle birlikte Rusya ve Ukrayna’dan uçuşların hız kazanması bekleniyor. Hava sahalarının açılması, özellikle turizm sezonunun başlamasıyla, tatil bölgelerine yönelik talebin artacağı öngörüleceğini değerlendiren Bulls Yatırım’dan Barışık, “Antalya Havalimanı'nın kapasite artışıyla birlikte, bu artan talebin etkili bir şekilde karşılanabileceğini düşünüyoruz.” dedi Havacılık sektörünün pozitif ayrışmasıyla ayrıca Pegasus ve Türk Hava Yolları’nın öne çıkmasını, ikinci ve üçüncü çeyreklerde bu pozitif etkinin daha da güçlenmesini beklenebileceği öngörüsünde bulundu.

"Lojistik ve ticaret koridorları açılacak"

Karadeniz ve kara taşımacılığının yeniden aktif hale gelmesiyle lojistik sektöründe hareketlilik bekleniyor. Barışık, özellikle liman işletmeciliği, demiryolu taşımacılığı ve tedarik zinciri şirketlerinin bu süreçten olumlu etkileneceğini aktarıyor.

Tarım ve gıdada dengeleyici etki bekleniyor

Tarımın, barış sonrası toparlanmada öncü sektörlerden biri olacağını belirten Barışık, “Ukrayna tekrar küresel tahıl piyasasında etkin oyuncu haline gelirse, tarım emtia fiyatları üzerinde dengeleyici bir etki yaratacaktır” şeklinde konuştu.

Gıda tedarik zincirlerinin normalleşmesi ve tarım ürünleri ticaretinde artış beklendiğinin altını çizen Barışık, “Rusya'ya ihracat yapan ya da bu pazarda yatırımı bulunan şirketlerin öerneğin Anadolu Efes ve Anadolu Grubu Holding’in takip etmek gerekeceğini iletti.

Bankacılık ve finansal hizmetler canlanabilir

“Yeniden yapılanma süreci yüksek finansman ihtiyacını beraberinde getirecek. Bu durum, bölgesel bankalar, yatırım kuruluşları ve sigorta şirketleri için yeni iş alanları yaratacaktır” diyen Barışık, dış finansmanın da artış gösterebileceğine dikkat çekti. Kamu bankalarının olumlu performansını devam edebileceğini de öngören Barışık, "Jeopolitik risklerin azalması, Türkiye’nin risk primini gösteren CDS’lerde düşüş yaratabilir. Bu gelişme özellikle kamu bankaları ve büyük ölçekli özel bankalar için olumlu olacaktır. Ziraat Katılım, VakıfBank, Halkbank hisslerinin öne çıkabileceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Teknoloji ve Telekomünikasyon yatırımları hızlanabilir

Yıkılan telekom altyapılarının yeniden kurulması, bölgedeki yazılım ve teknoloji şirketlerine fırsatlar sunacak. Barışık, “Mobil iletişim, fiber altyapı ve siber güvenlik yatırımlarında bariz bir hızlanma görebiliriz. Barışın yaratacağı genel ekonomik iyileşme, dijitalleşme yatırımlarını da hızlanmasıyla Türk Telekom ve Turkcell hisseleri öne çıkabilir” bilgilerini aktardı.

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