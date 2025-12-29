Bulunursa 70 milyon dolar ödeme yapılacak

Malezya, 2014 yılında kaybolan ve 239 kişiye mezar olan "MH370" uçağının arama çalışmalarına yarın yeniden başlıyor.

Aramalar, okyanus altı veri tarama çalışmalarıyla bilinen Ocean Infinity tarafından yürütülecek.

Bu süreç “bulunursa ödeme” modeliyle ilerleyecek. Uçağın bulunması halinde şirkete 70 milyon dolar verilecek; bulunamazsa ödeme yapılmayacak.

MH370 nasıl kayboldu?

8 Mart 2014’te Kuala Lumpur-Pekin seferini yapmak üzere havalanan uçak, kalkıştan 38 dakika sonra rotadan çıktı ve radardan kayboldu.

Aramalar dünyanın en geniş katılımlı operasyonlarından biri oldu.

26 ülke, 60 gemi ve 50 uçakla katıldı ancak enkaz bulunamadı.

Ocean Infinity 2018’de de bir arama yapmış ancak 3 ay sonra sonuç alınmadan durdurmuştu.

Sabotaj mı, kaçırılma mı?

Uçağın kaybolması dünya çapında tartışmalara yol açmış, pilotun kasıtlı hareket ettiği veya uçağın kaçırıldığı iddiaları ortaya atılmıştı.

2018’de yapılan resmi soruşturmada kontrol sistemlerinin bilinçli şekilde manipüle edildiği tespit edildi ancak neden yapıldığı hâlâ bilinmiyor.