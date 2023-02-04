Burberry İngiltere’nin kumsallarında

Ünlü İtalyan tasarımcı Ricardo Tisci; İngiliz uçurumlarını, deniz kabuklarını veya kumsallarını, bir dönüm noktası ve çeşitliliğin bir kaynaşma alanı olarak görüyor. Tisci için kumsal; farklı dünyaların keyif ve beraberlik duygusu içinde bir araya geldiği ve doğa ile kavuştuğu özgür bir alan. Burberry İlkbahar/Yaz 2023 koleksiyonu Kreatif Direktörü Riccardo Tisci koleksiyonu şöyle yorumluyor: “İngiliz kumsalları farklı kültürlerden insanların bir araya gelebileceği bir paylaşım yeri.

Bu ideolojiyi ve duyguyu koleksiyonun tamamına yansıtmak istedim. Arzum, o beraberlik ve neşe ruhunu ifade edebilmekti.” Toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren kumsaldan yola çıkarak oluşturulan koleksiyon; gençlik ve deneyim, mahrem ve aleni, rafine ve doğal gibi farklı fikirleri ve İngiliz ideallerini keşfe çıkıyor.

İngiltere'nin havası tasarımı etkiliyor

Çelişkili hislerin buluşması, somutta ve soyutta heyecan veren kontrastlara yol açıyor. İngilitere’nin değişken mizaçlı havası; kıyafetlerin farklı potansiyellerini topluma göstermeye ve vücudu hem gizleyip hem de açığa çıkarmaya ilham oluyor. Vücut hatlarını ortaya çıkaran mayolar, uzun elbiselerin siluetlerine tesir ediyor.

Denimler “güneşte yanıyor” ve Burberry trençkotlar dekoltelere de yer vererek yeniden tasarlanıyor. İç giyim ve dış giyim arasındaki gerilimler günümüzde anlamlanırken Burberry’nin modern DNA’sının da bir parçası oluyor. İngiliz hayalleri; yazın sıcak kumların üzerinde simsiyah giyinmiş Gotik bir figürün uyumsuzluğu, bir balo elbisesinin sürrealliği, İngiltere’nin sembolü olan gülün sadece dikenleriyle kalması gibi farklı bir bakış açısıyla yeniden yorumlanıyor.

Kumsaldan ilham alan ve Burberry’nin kalbi olan Londra’da yeniden kavramsallaştırılan bu koleksiyon, İngilizlerin doğasında yer alan idealizmi ve gerçekliği kucaklıyor.