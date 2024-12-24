Bütçe görüşmelerinde başlayan krizin sonu gelmiyor: Fransa'da yeni hükümet ne kadar dayanacak?

2025 bütçe tasarısı konusunda uzlaşı sağlayamayan muhalefetteki solcular ve aşırı sağcılar, zaten kırılgan olan Barnier hükümetine karşı gensoru önergesi sunmuştu. Fransa'da seçimlerden üç ay sonra kurulan ve üç ay gibi kısa bir süre görevde kalan Michel Barnier hükümetinin muhalefetin gensoru önergesi ile düşürülmesi üzerine kurulan yeni hükümetin de selefiyle aynı makus kaderi paylaşabileceği ifade ediliyor.

Bayrou hükümetini de Barnier’de olduğu gibi “seçimin kaybedenleri” olarak nitelenen merkez sağcı bloktan oluşması, durumu daha da kırılgan hale getiriyor. Yeni hükümet "hiç de yeni olmamakla" eleştirilirken, Barnier hükümetini gensoru önergesi ile düşüren muhalifler kabinenin açıklanmasının ardından yaptıkları ilk değerlendirmelerde, Bayrou hükümetinin de uzun soluklu olmayacağının sinyalini verdi.

Le Pen 2027 seçimlerini bekliyor

Hükümette yer almayan ancak meclisin en büyük siyasi partisi aşırı sağcı Ulusal Birlik'in Grup Başkanvekili Marine Le Pen, son 1 yılda 4 kez hükümetin değiştiğini hatırlatarak Macron'u eleştirdi.

2027 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde aday olacağı bilinen Le Pen, Anayasa'nın tekrar seçime gidilmesi için izin verdiği 1 yıllık süre dolar dolmaz "bu geçici siyasi dalgalanmaların sona ereceğini" belirtti. Le Pen, ülkenin içinde bulunduğu hükümet krizinin sorumlusu olarak gördüğü Macron'un artık "bittiğini", erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidileceğini öngördüğünü söyledi.

"Bayrou kışı çıkaramaz!"

Ulusal Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinden Eric Coquerel ise Bayrou hükümetinin "kışı çıkaramayacağı" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni hükümeti aşırı sağ çizgisine kaymakla eleştiren Coquerel, bu hükümetin meşru olmadığını savundu. Coquerel, "(Bayrou hükümetinde) Tamamen aynı sorunlar olacağını düşünüyorum. Kesinlikle Barnier hükümetinden daha kısa sürede gensoru önergesine tabi tutulacak, 14 Ocak'ta (meclisteki) genel politika tartışmaları sırasında" ifadelerini kullandı.