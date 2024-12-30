Büyük aracı kurumlar Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor
Aralarında BofA, JPMorgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın da olduğu gelen aracı kurumlar, Fed'in ocak toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor.
BofA, JPMorgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs'ın da önde gelen aracı kurumlar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Ocak toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasını bekliyor. 2025'te ise 50-75 baz puan arasında faiz indirmesi bekleniyor.
2025 tahminleri
Reuters'in derlediği raporlara göre, önde gelen aracı kurum ve bankaların Fed'in faiz oranına ilişkin tahminleri şöyle:
BofA Global Research: Ocakta faiz indirimi yok. 2025'te 50 baz puan indirim olabilir.
J.P.Morgan: Ocakta faiz indirimi yok. Eylül 2025'e kadar 75 baz puan faiz indirimi olabilir.
Morgan Stanley: Ocakta faiz indirimi yok. Haziran 2025'e kadar 50 baz puan faiz indirimi olabilir.
Goldman Sachs: Ocakta faiz indirimi yok. Eylül 2025'e kadar 75 baz puan faiz indirimi olabilir.
Barclays: Ocakta faiz indirimi yok. 2025'te 50 baz puan faiz indirimi olabilir.
Nomura: Ocakta faiz indirimi yok. 2025'te 25 baz puan faiz indirimi olabilir.