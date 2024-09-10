Büyük buluşma bugün! Trump ve Harris karşı karşıya geliyor
ABD'nin iki başkanlık adayı Donald Trump ve Kamala Harris bugün New York'taki ABC kanalının stüdyosunda karşı karşıya gelecek. Ekonomi analistlerinin görüşlerine göre, iki adayın tartışması varlık fiyatları üzerinde etkili olabilir, kripto para piyasasındaki oynaklığı artırabilir.
5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ve Demokratların adayı Kamala Harris bugün televizyon ekranlarında karşı karşıya gelecek. İkilinin konuk olacağı tartışma programın başlama saati 21.00 (TSİ 04.00).
Ekonomi uzmanları, iki adayın tartışmasından çıkacak kamuoyu görüşünün varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydederek, Trump'ın özellikle kripto paralar konusundaki tutumu nedeniyle kripto para piyasasında oynaklığın artabileceğini ifade etti.