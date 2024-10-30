Büyüme verisi sonrası ABD borsası yatay

New York borsası güne yatay seyirle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,20 azalarak 42.150,44 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,06 azalışla 5.829,2 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,13 artarak 18.737,35 puana çıktı.

ABD'de makroekonomik veriler ile şirket bilançoları yatırımcıların odağında olmaya devam ederken pay piyasalarında açılışta yatay bir seyir izlendi. Ülkede bugün açıklanan verilere göre, ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüdü.

ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin veriler de takip edilirken, bugün açıklanan veriler işe alımların güçlü ve genel olarak dirençli olduğunu gösterdi.Ülkede özel sektör istihdamı, ekimde 233 bin kişiyle piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

Analistler, verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergileyeceği ve başlangıçta beklendiği kadar hızlı hareket etmeyeceği yönündeki beklentileri güçlendirdiğini ifade etti.