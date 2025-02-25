BYD CEO’su Wang'den dikkat çeken değerlendirme! 'ABD ve AB’nin politikaları başarılı olamayacak'

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa'da üretim yapmaya başlayarak ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) uyguladığı gümrük tarifelerine karşı etkili bir strateji oluşturuyor. BYD CEO’su Wang Chuanfu, Çin'in elektrikli araçlarının teknoloji, ürün kalitesi ve endüstriyel zincir açısından rakiplerinden 3 ila 5 yıl daha ileride olduğunu belirtti.

Wang Chuanfu, Çin otomotiv sektörünün elektrikli araç teknolojisinde önde olduğunu ifade etti ve bu konuda önemli bir avantajları olduğunun altını çizdi.

"ABD ve AB’nin politikaları başarılı olamayacak"

BYD, gümrük tarifelerinden etkilenmemek amacıyla Macaristan'da üretime başlama planlarını bu yılın sonunda hayata geçirmeyi hedefliyor. Bu hamlenin, şirketin Avrupa pazarındaki etkinliğini artıracağı ve kısa vadede ek vergilerin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracağı düşünülüyor. Wang, ABD ve AB’nin korumacı politikalarının kaliteli ürünler karşısında başarılı olamayacağına dair güvenini dile getirdi.

Avrupa'da üretilecek modeller Macaristan'da üretimi yapılacak ilk araçlar Dolphin ve Atto 3 olacak. Bu modellere, kısa süre içinde B-SUV segmentindeki Atto 2 ve Dolphin Mini de eklenmesi bekleniyor. Çin’de 'Seagull' adıyla bilinen Dolphin Mini, Avrupa pazarına özel olarak daha büyük bir versiyonla sunulacak ve B segmentinde konumlanacak. BYD, bu araçlarla Avrupa'da B, B-SUV, C ve C-SUV segmentlerinde güçlü bir rekabet avantajı yaratmayı planlıyor.