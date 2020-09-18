ByteDance, halka arz ile TikTok yasağını aşmak istiyor

18 Eylül 2020

ByteDance'in, TikTok Global adı altında ABD'de halka arz olarak, ABD yönetiminden onay alması durumunda, TikTok anlaşmasını imzalayarak ABD'de yasaklanmaktan kaçınmayı planladığı duyuruldu.

ByteDance'in planladığı halka arz, şirketin TikTok'u 500 milyar dolar olarak değerlendirilmesi sebebiyle, teknoloji sektörünün en büyük halka arzlarından biri olacak.

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok uygulamasının satışıyla ilgili bir anlaşma sağlanamaması durumunda 20 Eylül tarihinde, yaklaşık 100 milyon ABD'li kullanıcının kişisel verileri korumak adına, TikTok'u yasaklayacağını açıkladı.

Trump ayrıca imzalanacak satiş anlaşmasında ByteDance'in TikTok hisselerinin çoğunluğuna sahip olmasını istemediğini ve Oracle ile potansiyel ortak Walmart'ın en az yüzde 60 hissesi olmasının beklendiğini açıkladı. Anlaşmanın şartlarından birinin ise TikTok yönetiminde ABD'li yöneticilerin daha fazla olması ve şirletin CEOsunun da ABD'li olması.

ABD ile ByteDance'in anlaşmanın kimi maddeleri üzerinde anlaştığı da kaynaklarca onaylandı.