ByteDance TikTok'un yüzde 80 hissesine sahip olacak

21 Eylül 2020

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek Çin menşeli uygulama TikTok'u ABD'de yasaklayacağını duyurması ve bir çıkış yolu olarak uygulamanın operasyonunun ABD'li firmaların yürütmesi ve hisselerin çoğunluğuna hakim olması gerektiğini söylemişti.

ByteDance'in açıklamasında, firmanın TikTok Global'in yüzde 80 hissesine sahip olacağı ve ABD'li firmalar olan Oracle'ın yüzde 12,5, Walmart'ın ise yüzde 7,5 hisseye sahip olacağı duyuruldu.

Oracle ve Walmart daha önce TikTok Global'in çoğunluk hissesinin ABD'li firmalar tarafından sahip olacağını açıklamışlardı.

ByteDance açıklamasında ayrıca, Trump'ın anlaşma ile birlikte ABD'nin kasasına vergilerle 5 milyar dolar gireceğini ve ABD'in eğitim fonuna aktarılacağını söylemesi üzerine, söz konusu miktarın gelecek bir kaç yıl için tahmin edilen vergi miktarı olduğunu ve anlaşma ile herhangi bir ilgisi olmadığını duyurdu.

ByteDance'in TikTok Global hisselerinin yüzde 80'ine sahip olacak olması, en kötü durum senaryosunun atlatıldığını ve firmanın hala "oyunda" olduğunu gösteriyor.