Çad Cumhurbaşkanı Itno, cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı İdris Debi Itno'nun cephe hattında yaşanan çatışmada yaralanarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Orta Afrika ülkesi Çad'da, dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini 6. kez aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Itno, yüzde 79,32'lik oy oranıyla kazanmıştı.

1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyordu

Çad Cumhurbaşkanı Itno, partisi Ulusal Kurtuluş Hareketi ile iktidara geldiği 1990'dan bu yana ülkeyi yönetiyor.

Öne çıkan muhalif adaylar Değişim İçin Yeni Cephe Partisi Lideri Yaya Dillo ile Dönüştürücü Partisi Lideri Succes Masra'nın adaylık başvuruları, parti kurmaları için yasal şartlar oluşmadığı ve yaş sınırına takıldıkları gerekçesiyle reddedilmişti.

Ulusal Kalkınma ve Yenileme Birliği Lideri Salih Kebzabo, mevcut Cumhurbaşkanı Itno'nun, rakiplerine gözdağı vermek için şiddete başvurduğunu ileri sürerken, diğer adaylar Ngarledjy Koji-Yorongar Le Moiban ve Bongoro Bebzoune Theophile de boykot çağrısı yaparak adaylıktan çekildiklerini açıklamıştı.

Anayasa değişikliğiyle 2033'e kadar seçilmesinin önünü açtı

Cumhurbaşkanı Itno, 2018'de Anayasa değişikliğiyle, bu yıl görev süresinin dolmasının ardından, her biri 6'şar yıl olmak üzere 2 dönem daha seçilebilmesinin yolunu açmıştı.

Bazı muhalefet liderleri, seçimleri boykot çağrısı yapmıştı.

Muhalefet, Çad'ı 30 yılı aşkın süredir yöneten Itno'yu ülkede monarşi kurmaya çalışmakla suçlarken, Itno ise insanların kendisine duyduğu güven nedeniyle yeniden aday olduğunu söylemişti.