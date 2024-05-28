California eyaletinde İsrail protestoları sabaha dek sürdü
Dünyanın dört bir yanında devam eden İsrail karşıtı protestoların bir diğeri de California eyaletinin Oakland kentinde yapıldı.
AA
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ABD'nin California eyaletinde bulunan Oakland kentinde bir araya gelen Filistin yanlısı protestocular, İsrail'in Refah'a saldırısını gece nöbeti tutarak protesto etti.
Geniş katılımın gözlemlendiği protestolarda hazır bulunanlar, "Refah'ta olanları durdurun!" yazılı pankartlarla tepkilerini dile getirdi.