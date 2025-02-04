California, Trump’a karşı harekete geçti! Göçmenler için 50 milyon dolarlık destek

ABD’nin California eyaletinde, eyalet yönetimi ile federal hükümet arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı. California Eyalet Meclisi, Donald Trump’ın politikalarına karşı hukuki mücadele yürütmek ve göçmenleri korumak amacıyla yaklaşık 50 milyon dolarlık bütçeyi onayladı.

Demokratların çoğunlukta olduğu mecliste yapılan oylamada, "federal hükümetle yasal mücadele" için eyalet Başsavcılığına yaklaşık 25 milyon dolar, sınır dışı edilme tehdidi altındaki göçmenleri savunmak için yasal gruplara 25 milyon dolar bütçe ayrılması kararlaştırıldı.

Meclis Başkanı Robert Rivas, oylama öncesinde yaptığı konuşmada, Trump yönetimini "kontrolden çıkmış" olarak nitelendirerek, "Başkan Donald Trump'a güvenmiyoruz" ifadesini kullandı.

California yönetimi, göçmen haklarını korumaya yönelik adımlarıyla bilinirken, Trump’ın daha önce uyguladığı göçmen karşıtı politikalar bu eyalette sert tepkilere neden olmuştu. Onaylanan bütçenin göçmenlerin hukuki süreçlerinde savunulmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Bu kararın yürürlüğe girebilmesi için California Valisi Gavin Newsom’un onayı gerekiyor. Newsom’un, Demokrat Parti üyesi olması nedeniyle bütçeyi onaylaması bekleniyor.