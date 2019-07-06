California'da 3 gün içinde 2. deprem
ABD'nin California eyaletinde, 4 Temmuz'da gerçekleşen 6,4'lük depremin ardından 6,9 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, merkez üssü Ridgecrest kentinin 17 kilometre kuzeydoğusu olan 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, perşembe günü California eyaletindeki son 20 yılın en büyük depreminin ardından 1400'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.
Yetkililer artçıların devam edebileceği uyarısında bulunurken, yollarda çatlaklar, su ve gaz borularında ise hasarlar oluştu.
Hasarın yoğun olarak yaşandığı Ridgecrest kentinde ise acil durum ilan edildi.
Kaynak: AA