California'da acil durum ilan edildi! Kuş gribi vakaları artıyor

California'da kuş gribi (H5N1) vakalarında gözlemlenen artış sonucu, hastalığın daha gfazla yayılmasını engellemek amacıyla 'acil durum' ilan edildi. Konuya yönelik açıklama yapan California Valisi Gavin Newsom, "Acil durum ilanı, devlet kurumlarının salgına hızla yanıt vermesi için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak adına alınmış bir karardır" ifadesini kullandı.

Her 5 ticari süt örneğinden birinde kuş gribi izi var

California'da, ülkedeki süt üretiminin yaklaşık 5'te 1'ini karşılayan 1100'ü aşkın süt çiftliğinin yarısından fazlasında kuş gribi tespit edildi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülke çapında yapılan araştırmada analiz edilen her 5 ticari süt örneğinden birinde kuş gribi izine rastlandığını açıklamıştı.

Kuş gribi, ilk mart ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki sığır sürülerinde tespit edilmiş, daha sonraki bulgularda ise virüsün ülkedeki 16 eyalette daha bulunduğu kaydedilmişti.