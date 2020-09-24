California'da benzinli otomobil satışları 2035'ten itibaren yasaklanacak

24 Eylül 2020

ABD'nin en kalabalık eyaleti California 2035 yılından sonra benzinli otomobil satışını yasaklamaya hazırlanıyor.

Küresel ısınmaya neden olan gaz emisyonlarını azaltmak isteyen eyalet valisi Gavin Newsom, dün yaptığı açıklamada 2035 yılında akaryakıt motorlu araçların satışlarını durduracak "net bir hedef" belirlediklerini söyledi.

California bu düzenleme ile ABD içinde akaryakıt motorlu araçların satışının durdurulmasına yönelik en katı adımı atan eyalet oldu. Ancak eyaletin bu adımı ABD Başkanı Donald Trump'ın akaryakıt yanlısı tutumuyla ters düşüyor.

ABD araç pazarının yaklaşık yüzde 11'ini oluşturan California'nın politikaları birçok diğer eyalet tarafından örnek alınıyor.

Eyaletin emisyon denetleme kurumu CARB açıklanan hedefleri bir süre sonra hukuki olarak bağlayıcı bir metine dökecek. Buna göre 2035 yılından itibaren eyalette sadece sıfır emisyonlu yeni binek araç ve hafif-orta ticari araç satılabilecek.

ABD'nin en kalabalık eyaleti olan California sera gazı emisyonlarını 2050 yılına kadar 1990 yılındaki seviyenin yüzde 80 altına indirmek istiyor. Ancak son yıllarda artan ulaşım kaynaklı emisyonlar artış gösteriyor.

Kaynak: Reuters