California'daki yangın 1 milyar dolara mal oldu

20 Ekim 2017

8 büyük sigorta şirketinin raporuna göre, ABD'nin California eyaletinde 8 Ekim'de başlayan orman yangınlarının bir milyar dolar zarara neden olduğu açıklandı.

Eyalet Sigorta Temsilcisi Dave Jones, rapora sigorta kapsamına girmeyen mülklerin dahil edilmediğine işaret etti.

Jones, maddi hasarın "büyük ihtimalle dramatik biçimde artacağını", afetin California tarihinin en fazla maddi hasara neden olan yangını olabileceğini söyledi. Eyalette 7 bin binanın yandığı da bildirildi.

California eyaletindeki yangınlarda 42 kişi yaşamını yitirmişti. Eyalette hasar tespit çalışmaları devam ediyor, yanan ev sayısının ve maddi hasarın artması bekleniyor.

California Valisi Jerry Brown, itfaiyeye arama kurtarma faaliyetlerine hız vermesini talimatını verdi. Yangınlar nedeniyle bölgeden tahliye edilen 15 bin kişinin evlerine dönemediği bildirildi.

California Valiliğinin ayrıca yangının yaralarının sarılması için karavanlardan alınan park ücretinin geçici süreliğine kaldırılması, acil servislerde fahiş fiyat uygulamasına eyaletin getirdiği yasağın Nisan 2018'e kadar uzatılmasına karar verdiği belirtildi.

Kaynak: AA