Çalık Holding ve Al Fardan BAE ile para köprüsünü kurdu

Kerim ÜLKER

Türkiye, bu dönemde en önemli yatırımlarını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan gibi ülkelerden alıyor. BAE bu konuda en güçlü bağın olduğu ülke. DenizBank’ın satın alınması ile başlayan bu yeni süreçte enerjiden bilişime yeni işbirlikleri ve yatırımlar hayata geçti. Bu işbirliklerinden biri de şimdilerde ödeme sistemleri alanında yaşanıyor.

BAE'nin en büyük gruplarından Al Fardan, Ahmet Çalık'ın yönettiği Çalık Grubu ile bir anlaşma imzaladı. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası tarafından lisanslanan ve denetlenen para transferi ve döviz şirketi Al Fardan Exchange L.L.C, Çalık Grubu’na ait Türk küresel para transferi platformu UPT ortaklık yaptı. Anlaşma ile BAE ile Türkiye arasında para transferi sağlanacak. Ortaklık, müşterilere ülkedeki 7.000’den fazla PTT UPT Para transferi noktasından herhangi birinden Türkiye’de gerçek zamanlı nakit alma ve banka hesabı transferleri hizmeti sunacak. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan gibi BDT ülkeleri için de geçerli olan sistem UPT kanalıyla sağlanacak. Al Fardan Exchange L.L.C. CEO’su Hasan Fardan Al Fardan, “UPT gibi bir platformla ortak olmaktan ve müşterilerimiz için kapsamımızı ve erişimimizi genişletmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu ortaklık beraberinde yeni bir yenilik dalgası getiriyor ve BAE’deki müşteri tabanımız için rekabetçi havalelerimizin ufkunu genişletiyor” dedi.

Al Fardan Exchange L.L.C.’nin CEO Yardımcısı Hasan Jaber Al Fardan ise şunları söyledi: “Bu yeni ortaklık, müşterilerimize zahmetsiz bir süreçle yeni bir para birimi ticareti yapma fırsatı sunuyor. Anlaşma, uygun maliyetli, hızlı ve yaygın bir para transfer sistemini beraberinde getiriyor. Sistemin kolaylığı ve gerçek zamanlı nakit tahsilatı, kullanıcılarımızın deneyimini büyük ölçüde iyileştirecek ve bunun gibi daha büyük fırsatlar için çabalamaya devam etmeyi umuyoruz.”

Kökleri 1954’e uzanan Al Fardan Group’un denizcilik ve inci ticareti alanında faaliyete başladı. Grup, gayrimenkul, üst düzey mücevherat ve finans gibi alanlarda çalışıyor. Gruba ait Al Fardan Exchange ise 1971’de kuruldu. Şirket, 80’den fazla şube ile 150’den fazla küresel muhabir banka, finansal kurum ve diğer finansal hizmet sağlayıcılarla işbirliği yapıyor.