Cammu Keşmir'de bulut patlaması! 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'in Kathua bölgesinde meydana gelen "bulut patlaması" felakete yol açtı. İlk belirlemelere göre, olayda 5'i çocuk olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın aktardığına göre, şiddetli yağışların ardından bölgede sel ve toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, afet nedeniyle 6 kişinin de yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

14 Ağustos'ta da benzer bir felaket yaşandı

Cammu Keşmir, geçtiğimiz günlerde de benzer bir felaket yaşamıştı. 14 Ağustos'ta Kishtwar bölgesinde meydana gelen bulut patlamasının ardından oluşan selde 60 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.