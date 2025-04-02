Can kaybı artıyor! Depremin vurduğu Myanmar'da ölü sayısı 3 bini geçti

28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Myanmar'da tablo giderek ağırlaşıyor.

Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 3'e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının 4 bin 639 olduğu kaydedilirken; en az 373 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Ekiplerin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Can kaybının 3 bini aşmasını beklediklerini açıklamıştı

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bini aşmasını beklediklerini kaydetmişti.

Myanmar'da deprem nedeniyle bir haftalık yas ilan edildi.

5 gün sonra 1 kişi canlı olarak enkazdan çıkarıldı

Öte yandan, depremlerden 5 gün sonra bir kişinin canlı olarak enkazdan çıkarıldığı açıklandı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Myanmar itfaiyesi ve Türkiye'den gelen kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde ülkenin başkenti Naypyidaw’daki bir otelin enkazından 26 yaşındaki bir çalışanı kurtardığı belirtildi.

Otel enkazındaki arama çalışmalarının dün yerel saatle 15.00 sıralarında başladığı, otel çalışanının ise 00.30 sıralarında enkazdan çıkarıldığı kaydedildi.

Çin Kızılhaç Derneği konvoyuna ateş açıldı

Myanmar Now sitesinde yer alan habere göre ise, askeri yönetimin Sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun ordunun, depremden etkilenen bölgelere yardım ulaştırmak için kuzeydeki Şan eyaletine doğru yola çıkan Çin Kızılhaç Derneği konvoyuna ateş açtığını doğruladı.

Tun, Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun kontrolündeki bölgeden geçmeye çalışan 9 araçlı konvoyu durdurmaya çalıştıklarını, araçların durmaması üzerine "uyarı amaçlı" ateş ettiklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

28 Mart 2025 tarihinde Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Deprem, Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedilmişti. Depremin en şiddetli hissedildiği ülkelerden biri olan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 30 katlı bir bina çökmüştü. Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye çıktığı açıklanmıştı.