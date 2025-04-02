Can kaybının artmasından endişe ediliyor! Depremin vurduğu Myanmar'da ölü sayısı 3 bine yaklaştı

28 Mart'ta meydana gelen 7,7 ve 6,4 büyüklüğündeki depremlerle sarsılan Myanmar'da tablo giderek ağırlaşıyor.

Ülkedeki askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 886’ya yükseldiği belirtildi. Yaralı sayısının 4 bin 639 olduğu kaydedilirken; en az 373 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirildi.

Ekiplerin enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

Can kaybının 3 bini aşması bekleniyor

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Myanmar'ın askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, ülkede 28 Mart'ta meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Min Aung Hlaing, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bini aşmasını beklediklerini kaydetti.

Myanmar'da deprem nedeniyle bir haftalık yas ilan edildi.

5 gün sonra 1 kişi canlı olarak enkazdan çıkarıldı

Depremlerden 5 gün sonra bir kişinin canlı olarak enkazdan çıkarıldığı açıklandı.

Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Myanmar itfaiyesi ve Türkiye'den gelen kurtarma ekiplerinin gece saatlerinde ülkenin başkenti Naypyidaw’daki bir otelin enkazından 26 yaşındaki bir çalışanı kurtardığı belirtildi.

Otel enkazındaki arama çalışmalarının dün yerel saatle 15.00 sıralarında başladığı, otel çalışanının ise 00.30 sıralarında enkazdan çıkarıldığı kaydedildi.

Ne olmuştu?

28 Mart 2025 tarihinde Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın orta kesimindeki Sagaing bölgesi yakınlarında 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Deprem, Tayland, Çin, Hindistan ve Laos'ta da hissedilmişti. Depremin en şiddetli hissedildiği ülkelerden biri olan Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 30 katlı bir bina çökmüştü. Bangkok'ta hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye çıktığı açıklanmıştı.