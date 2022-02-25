Canlı Blog | Günün ilk ışıklarıyla Kiev'de patlama sesleri

Kiev'de yerel saatle 06.17'de tekrar patlama yaşandı. Ayrıca 06.42'den sonra da patlamalar duyuldu.

Yerel saatle Kiev'de 04.20'den sonra da art arda patlamalar yaşanmıştı.

Yerel bir yetkiliden yapılan açıklamaya göre, başkent Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklanmıştı.

İŞTE DÜNYANIN EN SICAK BÖLGESİNDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

06:20: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte patlama sesleri duyuluyor.

01.18 Ukrayna sefererlik kararı aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı.



Ukrayna Rusya'nın müdahalesinden sonra seferberlik kararı aldı. 18-60 yaş erkeklerin yurtdışına çıkmasına izin verilmeyecek.

24 ŞUBAT 2022

23.52 Putin ile Macron ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefonda Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini konuştu.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Putin, Ukrayna'ya gerçekleştirdikleri askeri operasyon konusunda Macron’a bilgi verdi.

Görüşmenin “ciddi ve açık” bir havada geçtiğine işaret edilen açıklamada, “Putin, özel bir askeri harekatın yapılmasına ilişkin nedenleri ve koşulları kapsamlı bir şekilde açıkladı.” ifadesine yer verildi.

23.07 Ukrayna: Saldırının ilk gününde 57 kişi öldü

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, Rusya'nın Ukrayna’ya düzenlediği saldırının ilk gününde 57 kişinin hayatının kaybettiğini, 169 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

23.00 ABD Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarını sınır dışı etti

ABD yönetimi, Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.

22.43 Rus askeri nakliye uçağı düştü, kurtulan yok

Rusya'ya ait An-26 askeri nakliye uçağı Voronej yakınlarında düştü. Uçaktaki personelin tamamı öldü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde uçan An-26 tipi kargo uçağının düştüğü duyuruldu. Mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ilk belirlemelere göre teknik bir arızadan kaynaklandığı aktarıldı.

22.16 Biden: Rus askerleri gerekçesiz saldırdı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra yaptırım kararlarını açıkladı. Biden, "Rusya'nın en büyük bankalarını ABD finans sisteminden çıkardık ve aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettik." dedi.

22.08 Ukrayna, Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü kaybetti

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Kiev bölgesindeki Hostomel Havaalanının kontrolünü kaybettiklerini açıkladı.

Podolyak, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çetin bir savaştan sonra havaalanının kontrolünü kaybettiğini söyledi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Hostomel kasabasında 2 Rus helikopterinin vurulduğunu duyurmuştu.

21.06 Rus birlikleri Kırım'dan Ukrayna'ya girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava indirme ve baskın birliklerinin, Kırım üzerinden Herson'a girdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 83 altyapı tesisinin imha edildiğini belirterek Rus birliklerinin, bugüne yönelik görevlerini yerine getirdiklerini belirtti. Konaşenkov, "Rus hava indirme ve baskın birlikleri, Kırım üzerinden Herson'a girdi." dedi.

20.31 Çernobil Rusların kontrolüne geçti

Rus ordusu Kiev yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü ele geçirdi.

20.28 Aeroflot’un uçuşlarına yasak

İngiltere Başbakanı Boris Johsnon, Rusya’ya yönelik yaptırımlar kapsamında Rus ulusal havayolu Aeroflot’un İngiltere’ye uçuşlarını yasaklandığını duyurdu. Johsnon, "Rusya'ya daha önce uygulamadığımız en ağır yaptırımları uygulayacağız. Büyük Rus bankalarının varlıklarını donduracağız" diye konuştu.

19.57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve son gelişmeler ele alındı.

19.37 Harekat mecburi bir tedbir

Putin iş dünyasıyla bir araya geldi. 'Ulusal güvenlik riskleri içinde bu önlemleri almaya mecbur kaldık' diyen Putin, harekatın mecburi bir tedbir olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın dünya ekonomisine zarar vermek istemediğini ifade ederek, "Biz burada sisteme zarar vermek istemiyoruz. Çünkü bizde sistemin bir parçasıyız. Uluslararası ortaklarımız bunu takdir etmeli ve bizi sistemin dışına atmamalı" dedi.

19.08 Barış yoluna dönmeyi öneriyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Barış yoluna dönmeyi öneriyoruz. Dünya liderleri bize yardım etmeli, eğer etmezseniz savaş yarın sizin kapınızı da çalabilir." diye konuştu.

18.11 Zelenskiy: Ruslar Çernobil'i ele geçirmeye çalışıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil nükleer santralini ele geçirmeye çalıştıklarını duyurdu. Zelenskiy bunun bütün Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu söyledi.

Vledimir Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, santraldaki güvenlik görevlilerinin 1986 trajedisi bir daha yaşanmasın diye canlarını verdiklerini belirtti.

"Rus işgal güçleri"nin Çernobil santralini ele geçirmeye çalıştığını aktaran Zelenskiy, bunun tüm Avrupa için bir savaş ilanı olduğunu ifade etti.

18.09 KİEV'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

17.46 Ukrayna: Rusya Donbas'ta bir hastaneyi vurdu

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

17:15 Türk iş insanına ait gemiye bomba isabet etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli YASA JUPITER gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine, yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı belirtildi.

Açıklamada, “Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenildiği” ifadesine yer verildi.

17:04 Rusya'dan Ukraynalı askerler için özel talimat

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukraynalı askerlere saygılı davranılması için özel talimat verildiğini açıkladı.

Şoygu, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin askeri personelinin, milliyetçilerden farklı olarak Ukrayna halkına yemin ettiğini ve emirlere uyduğunu dikkate alarak, onlara saygılı davranın. Silah bırakan Ukraynalı askerlerin güvenli çıkışı için güvenli koridorların oluşturulması üzerinde çalışın" ifadelerini kullandı.

16:57 Biden ulusal güvenlik konseyini topladı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın ulusal güvenlik konseyini topladığı açıklandı. Konseyde Ukrayna'daki gelişmelerin konuşulacağı belirtildi.

16:54 Rusya'dan 'diyaloğa hazırız' mesajı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Tüm ülkelerle diyalog kurmaya hazırız. Hala uluslararası hukuka ve sorumluluğa geri dönme şansı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Lavrov, Rusya’nın Ukrayna konusunda aldığı tedbir ve kararların, Rusya halkının güvenliğini sağlamak amaçlı olduğunu belirtti.

16:46 Bakan Akar, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. MSB'den yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

16:38 Belarus'tan 4 füze fırlatıldı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Belarus'tan 4 balistik füze fırlatıldığını bildirdi.

16:23 Ruslar 200'den fazla saldırı düzenledi

Ukraynalı yetkililer şimdiye kadar Rusya'nın 203 saldırı düzenlediğini açıkladı.

16:01 AB ve NATO'dan ortak yaptırım açıklaması

AB ve NATO'dan yapılan ortak açıklamada, "Yaptırımlar Rusya'nın ekonomisini ciddi şekilde yıpratacak" denildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen, "Ben biliyorum ki Rusya halkı böyle bir savaşı onaylamıyor. Avrupa topraklarındaki saldırıya karşı birlikte çalışmak bizim görevimizdir" dedi.

Ukrayna'dan gelecek sığınmacı akınını hazır olduklarını belirten AB Konseyi Başkanı Charles Michel “Bu saldırı AB’ye bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

15:46 Macron: Saldırının kalıcı sonuçları olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı seçerek BM kurallarını ihlal ettiğini söyledi.

Fransa'nın Ukrayna'nın arkasında durduğunu ifade eden Macron, "Rusya'nın bu saldırısına zayıflık göstermeden yanıt vereceğiz. Rusya'ya yaptırımlar enerji sektörünü de hedef alacak. Saldırının uzun süreli, kalıcı sonuçları olacak" dedi.

15:37 Ukrayna ordusuna ait uçak düşürüldü: 5 can kaybı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Sumy, Kharkiv, Kherson, Odessa bölgelerinde ve Kiev yakınlarındaki bir askeri havaalanında şiddetli çatışmalar yaşandığını açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna sınır muhafızlarının Rusya-Ukrayna sınırındaki tüm birimleri terk ettiğini açıkladı.

Ukrayna polisi ve acil durum hizmetleri, Ukrayna ordusuna ait bir uçağın düşürüldüğünü ve beş kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

15:31 UEFA, olağanüstü toplanıyor

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini görüşmek amacıyla yarın olağanüstü toplanma kararı aldı. Toplantı yarın TSİ 12.00'de yapılacak. UEFA'nın 28 Mayıs'ta Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Krestovsky Stadı'nda yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi final maçının yerini değiştirmesi bekleniyor.

15:18 Türk TIR’ları ve gemiler dönüş yolu arıyor

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi sonrası bu bölgeye yapılan taşımacılık seferleri durdurulurken, bölgede bulunan 300’e yakın Türk TIR’ı ve 10’dan fazla Türk sahipli gemi Türkiye’ye dönmenin yollarını arıyor.

15:11 3 Rus helikopteri vuruldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel askeri havalimanına saldıran 3 Rus helikopterini vurduğunu duyurdu.

Sınır yetkilileri Rus askerlerinin Belarus sınırındaki Zhytomyr bölgesinden Kiev'e girmeye çalıştığını ve Rusya'nın Grad roketatar sistemleri kullandığını açıkladı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre ise iki Rus askeri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla esir alındı.

14:58 Türkiye'den Rusya'ya tepkiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesine ilişkin "Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım, bölgenin barış, huzur ve istikrarına vurulmuş ağır bir darbedir.” dedi. Erdoğan, "Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatı kabul edilemez bulduğumuzu ve reddettiğimizi belirtiyorum" ifadesini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da "Avrupa'nın göbeğinde nükleer güce sahip olan bir devletin bir başka ülkeye bir şekliyle girmiş olması, dünyanın bunu sadece seyretmiş olması hepimizin dikkatle izlemesi gereken bir tablodur" değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Montrö Sözleşmesi'ne diğer ülkeler gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin de sadık kalması lazım" dedi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada ise “Ukrayna ve Rusya arasındaki uzlaşmazlığın bağımsız ve egemen bir devletin toprak bütünlüğünün ne ad altında olursa olsun ihlal edildiği bir noktaya gelmiş olması uluslararası hukukun ve kurallarının ihlali niteliğinde olduğu gibi Avrupa’nın güvenlik mimarisinin temel belgesi olan Helsinki Nihai Senedi ve o zamandan bu yana varılmış olan diğer mutabakatların da yok sayılması demektir" denildi.

14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı ve son gelişmeler ele alındı.

14:30 NATO: 100 savaş uçağı hazır bekliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna işgailini en güçlü şekilde kınadıklarını açıkladı.

Stoltenberg, "Bu özgür ülkeye karşı bir işgal. NATO'nun bir ülkesine saldırı hepsine saldırı olarak değerlendirilecektir" dedi.

Savunma planlarını aktive etmeye karar verdiklerini belirten Stoltenberg, "Bu savunma adımı müttefikleri kriz süresince korumak ve kalkan olmak için, bu güçlerimizi ihtiyaç olduğunda kullanmamızı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, boğazların kapatılması talebine ilişkin “Bugün bu konu görüşülmedi. Türkiye bir NATO üyesi ve müttefikidir ancak boğazlar konusunu görüşmedik” şeklinde konuştu.

Genel Sekreter, "NATO hava sahası 100 savaş uçağı ile korunuyor" diye konuştu.

14:15 Beştepe'den zirve sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki güvenlik zirvesinde, Rusya’nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının uluslararası hukuku ihlal ettiği ve kabul edilemez olduğu ifade edildi.

Güvenlik zirvesinde Türkiye’nin, Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğini sürdüreceği vurgulandı.

Zirvede bölge ve dünya güvenliğini tehdit eden saldırının durması için Rusya ve uluslararası platformlar nezdindeki girişimler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Rusya Federasyonu'nu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

14:14 Kremlin'den ilk açıklama

Rusya'dan operasyon sonrası ilk açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine Ukrayna halkı karar verir" dedi.

Peskov, "Rusya'yı demir perdenin arkasına kapatmak imkansız. Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verecek" ifadelerini kullandı.

14:08 Odessa'da 18 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın liman kenti Odessa'ya düzenlenen füze saldırısında en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Brovary kenti yetkilileri kentte en az 6 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

14:00 NATO ek caydırıcılık önlemleri alacak

NATO, Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlamasının ardından, caydırıcılığını ve savunmasını güçlendirmek için ek adımlar atacağını açıkladı.

NATO büyükelçiler toplantısından sonra yapılan açıklamada, "Bugün Washington Antlaşması'nın 4. maddesi uyarınca istişarelerde bulunduk" denildi.

NATO'dan yapılan açıklamada "Tüm müttefikleri korumaya yönelik savunma planlamamıza uygun olarak, caydırıcılığı ve savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atmaya karar verdik. Önlemlerimiz önleyici, orantılı ancak gerilimi tırmandırıcı değil" denildi.

Öte yandan NATO üyesi 30 ülkenin lider, yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

13:48 İki sivil kargo gemisi vuruldu

Rus Tass Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Azak denizinde iki Rus sivil kargo gemisi Ukrayna tarafından füzeyle vuruldu.Vurulan gemilerde ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

13:16 Kiev'de patlama sesi

Ukrayna'nın başkenti Kiev’de yeni bir patlama sesi duyuldu.

Kiev'den yapılan açıklamada, Rusya'nın ikinci kez füze saldırısı yaptığı ifade edildi.

Rus ordusunun vurduğu bölgeler

13:08 Doğudan tahliyeler yapılacak

Ukrayna Demiryolları, Doğu Ukrayna ve Güney Odessa bölgesinden tahliye seferlerinin olacağını duyurdu.

12:58 Moldova, hava sahasını kapattı

Ukrayna'nın komşu ülkesi Moldova'nın hava sahasını kapattığı bildirildi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu da hükümetin parlamentodan olağanüstü hal ilan etmesini isteyeceğini açıkladı.

12:54 İran, NATO'yu suçladı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ukrayna krizinin 'NATO provokasyonlarından kaynaklandığını' belirtti.

İranlı bakan, "Ukrayna'da savaş bir çözüm değil" diyerek, siyasi ve demokratik bir çözüm çağrısında bulundu.

12:45 50 Rus, 40 Ukrayna askeri öldü

Ukrayna ordusu, ülkenin doğusunda yaklaşık 50 Rus'un öldürüldüğünü ve 6 Rus uçağının imha edildiğini açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Danışmanı, şu ana kadar 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü, onlarca yaralı ve sivil kayıp olduğunu duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, durumun kontrol altında olduğunu bildirdi.

12:30 Zelenski'den seferberlik çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın özgürlüğünü savunacağını açıkladı.

Ülkesinin Rusya ile diplomatik ilişkileri kestiğini ifade eden Zelenskiy, seferberlik çağrısı yaptı.

Hükümetin isteyen herkese silah vereceğini ifade eden Zelenskiy, Rus vatandaşlarına da sokağa çağırarak savaşı protesto etmeleri çağrısında bulundu.

12:27 Lukashenko'dan arabulucuk teklifi

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukashenko, Rusya ile Ukrayna arasında Minsk'te görüşmeler yapılmasına aracılık etmeyi önerdi.

12:15 Rusya Savunma Bakanlığı: Geri çekilen mevzilere saldırılmayacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yönelik askeri müdahalede sivil nüfusun hedef alınmadığını belirterek, silahlarını bırakan Ukrayna birliklerinin hedef alınmadığını açıkladı.

Ukrayna ordusuna ait bazı birliklerin geri çekildiklerine işaret edilen açıklamada, “Ukrayna ordusunda silah bırakan birimlerin mevzileri saldırıya tabi değildir." ifadesi kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon, sivil havacılığı da etkiledi. Kiev, Dnipro, Lviv, Odesasa ve Simferopol gibi bölgeler üzerinde uçuşlar yasaklandı.

11:38 Yerleşim yerlerine bomba düştü

Ukrayna'nın Chuhuiv kentinde yerleşim yerlerine bomba düştü. Saldırı sonrası bir kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı.

11:36 Zelenski destek istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dünya liderlerine çağrıda bulunarak, Rusya'ya karşı hava sahasının korunmasını ve savunma desteği verilmesini talep etti.

Rusya "Ukrayna ve bütün demokratik dünyaya karşı bir savaş başlattı" diyen Zelenski, Ukrayna'nın hava sahasını "saldırganlıktan" korumak için liderlerden geniş çaplı savunma desteği istedi.

11:25 Ukrayna'da eski askerlere görev

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutabilen gönüllü tüm eski askerlere silah dağıtılacağını açıkladı.

11:15 AB'den sert yaptırım hazırlığı

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rus ekonomisini zayıflatacak yaptırımlara hazırlandığını belirterek, bu yaptırımların Rus varlıklarının dondurulması, Rus bankalarının Avrupa'daki mali piyasalara erişiminin engellenmesi gibi hamleleri içerdiğini ifade etti.

von der Leyen, Putin'in Rus İmparatorluğu zamanına dönmek istediğini, ancak bunu yaparken Rus halkının geleceğini tehlikeye attığını söyledi.

11:08 Nakit para çekimine sınırlama

Ukrayna Merkez Bankası, nakit para çekme imkanlarının sınırlandırıldığını duyurdu. Bankadan yapılan açıklamaya göre, bir gün içinde sadece 100 bin Ukrayna Grivnası (yaklaşık 2 bin 975 euro) çekilebilecek. Bunun yanı sıra ülkede döviz çekmek yasaklandı.

11:01 Rusya yanlısı ayrılıkçılar: İki Ukrayna uçağını düşürdük

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi.

Ayrıca Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde iki yerleşim yeri olan Shchastia ve Stanytsia Luhanska'nın kontrolünün ele geçirildiği ifade edildi..

Ukraynalı ayrılıkçıların lideri, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin tamamını ele geçirmek üzere operasyon yürüttüklerini açıkladı.

10:58 Borrell: Avrupa'nın en kara günü

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna harekatına ilişkin “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en kara günü” dedi.

"AB, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt verecektir." diyen Borrell, bu akşam olağanüstü zirve için bir araya gelecek AB liderlerinin, Rusya'ya karşı daha güçlü bir yaptırım paketi kabul edeceklerinin altını çizdi.

Borrell, "Ukrayna'ya acil yardım tasarlayacağız. Rus saldırısından etkilenen bölgelerdeki kendi personelimiz de dahil olmak üzere tahliye operasyonlarını aktif olarak destekleyeceğiz." diye konuştu.

10:49 Türkiye'ye boğazları kapatın çağrısı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile savaş halinde olduklarını ve Türkiye'den destek beklediklerini söyledi.

Bodnar, boğazların Rus gemilerine kapatılmasına yönelik Türkiye tarafına taleplerini ilettiklerini ifade etti.

10:44 İngiltere: En ağır yaptırım paketini uygulayacağız

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'ya karşı bugüne kadar görülen en büyük ve ağır yaptırım paketinin uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, yaptırım paketlerinin dalda dalga geleceği ve Rus ekonomisi üzerinde gerçek bir baskı yaratacağı ifade edildi.

10:37 Çin: Operasyon 'işgal' olarak ifade edilemez

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya Rus askerlerinin operasyonunun dış basında yer aldığı gibi 'işgal' olarak ifade edilemeyeceğini duyurdu.

Tüm tarafların meşru güvenlik endişelerine saygılı olunması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, Ukrayna'daki durumun yakından izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

10:30 Rus askerleri Ukrayna topraklarında

Fransız haber ajansı AFP, Rus kara birliklerinin Ukrayna'ya girdiği bilgisini geçti.

10:24 AB Komisyonu acil toplanıyor

AB Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, bu akşam Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Komisyon üyelerinin sabah acil toplantı yapacağını duyurdu. Mamer, AB Komisyonu'nun akşamki Liderler Zirvesi'ne hazırlık yapacağını bildirdi.

09:48 Kiev'de 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, Kiev'de 1 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

09:42 Rusya: Ukrayna'nın hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, Rus birliklerine direnç göstermemektedir. Ukrayna hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

09:38 AB'den çağrı: Bu savaşı derhal durdurun

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski​​​​​​​ ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi.

09:33 Odessa'ya Rus çıkarmasına yalanlama

Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya'nın ülkenin doğusundaki birliklerine ateş açtığını, ordu karargahları ve askeri havaalanlarına saldırı düzenlediğini söyledi.

Hava kuvvetlerinin Rusya'nın düzenlediği hava saldırısını püskürttüğünü ve Rus birliklerin Odessa'ya çıkarma yaptıkları bilgisinin yanlış olduğunu açıkladı.

09:14 Ukrayna: Belarus ve Kırım'dan saldırı başladı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu

09:10 Ukrayna: 5 Rus uçağı düşürüldü

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna ordusu, Luhansk bölgesinde 5 Rus uçağının ve bir Rus helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğünü reddetti.

08:56 NATO ve AB'den tepki

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sorumsuz ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı. Stoltenberg, "NATO, tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

08:35 Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Zelenski, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.

08:10 Biden, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti.

"Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım" ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenski'yi bilgilendirdiğini aktardı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Zelenski benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz."

08:19 Büyükelçilikten destek çağrısı

Ukrayna Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “ Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz.” denildi.

08:00 Kiev'de siren sesleri duyuldu

Başkent Kiev'de siren sesleri duyuldu.

AFP, Ukrayna’nın Odessa limanında ve Mauripol’de patlamaların olduğunu duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı.” ifadelerini kullandı.

07:40 Zelenskiy: Kendimizi savunacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.

07:11 Rusya, hava sahasını kapattı

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

06:00 Patlama sesleri duyuluyor

Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.