Canlı Blog | Rus askerleri Ukrayna topraklarında

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır" ifadelerini kullandı.

Putin'in açıklamasının ardından başkent Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı. Rus askeri güçleri, Belarus, Kırım ve Donbass üzerinden kara harekatını başlattı. Ukrayna'da ise sıkıyönetim ilan edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" açıklamasında bulundu.

Ukrayna, Rus saldırısında 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşte dünyanın en sıcak bölgesinde dakika dakika yaşananlar...

11:25 Ukrayna'da eski askerlere görev

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutabilen gönüllü tüm eski askerlere silah dağıtılacağını açıkladı.

11:01 Rusya yanlısı ayrılıkçılar: İki Ukrayna uçağını düşürdük

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi.

Ayrıca Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde iki yerleşim yeri olan Shchastia ve Stanytsia Luhanska'nın kontrolünün ele geçirildiği ifade edildi..

Ukraynalı ayrılıkçıların lideri, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin tamamını ele geçirmek üzere operasyon yürüttüklerini açıkladı.

10:58 Borrell: Avrupa'nın en kara günü

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna harekatına ilişkin “İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en kara günü” dedi.

10:49 Türkiye'ye boğazları kapatın çağrısı

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile savaş halinde olduklarını ve Türkiye'den destek beklediklerini söyledi.

Bodnar, boğazların Rus gemilerine kapatılmasına yönelik Türkiye tarafına taleplerini ilettiklerini ifade etti.

10:44 İngiltere: En ağır yaptırım paketini uygulayacağız

İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcısı, Rusya'ya karşı bugüne kadar görülen en büyük ve ağır yaptırım paketinin uygulanacağını duyurdu.

Açıklamada, yaptırım paketlerinin dalda dalga geleceği ve Rus ekonomisi üzerinde gerçek bir baskı yaratacağı ifade edildi.

10:37 Çin: Operasyon 'işgal' olarak ifade edilemez

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya Rus askerlerinin operasyonunun dış basında yer aldığı gibi 'işgal' olarak ifade edilemeyeceğini duyurdu.

Tüm tarafların meşru güvenlik endişelerine saygılı olunması gerektiğinin belirtildiği açıklamada, Ukrayna'daki durumun yakından izlemeye devam ettiklerini bildirdi.

10:30 Rus askerleri Ukrayna topraklarında

Fransız haber ajansı AFP, Rus kara birliklerinin Ukrayna'ya girdiği bilgisini geçti.

10:24 AB Komisyonu acil toplanıyor

AB Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

AB Komisyonu Sözcüsü Eric Mamer, bu akşam Brüksel'de düzenlenecek AB Liderler Zirvesi öncesinde Komisyon üyelerinin sabah acil toplantı yapacağını duyurdu. Mamer, AB Komisyonu'nun akşamki Liderler Zirvesi'ne hazırlık yapacağını bildirdi.

09:48 Kiev'de 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı, Kiev'de 1 kişinin öldüğünü ve 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

09:42 Rusya: Ukrayna'nın hava savunma sistemleri etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus uçağı düşürdüğüne yönelik açıklamasını yalanlayarak, ülkedeki hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Ukrayna Sınır Güvenlik Servisi, Rus birliklerine direnç göstermemektedir. Ukrayna hava savunma sistemleri etkisiz hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

09:38 AB'den çağrı: Bu savaşı derhal durdurun

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

Michel, sosyal medya mesajında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy​​​​​​​ ile telefon görüşmesi yaptığını, Ukrayna ile dayanışma mesajı verdiğini bildirdi.

09:33 Odessa'ya Rus çıkarmasına yalanlama

Ukrayna Savunma Bakanı, Rusya'nın ülkenin doğusundaki birliklerine ateş açtığını, ordu karargahları ve askeri havaalanlarına saldırı düzenlediğini söyledi.

Hava kuvvetlerinin Rusya'nın düzenlediği hava saldırısını püskürttüğünü ve Rus birliklerin Odessa'ya çıkarma yaptıkları bilgisinin yanlış olduğunu açıkladı.

09:20 Beştepe'de güvenlik zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de güvenlik zirvesini topladığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı ise Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirmenin sağlanacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

09:14 Ukrayna: Belarus ve Kırım'dan saldırı başladı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu

09:10 Ukrayna: 5 Rus uçağı düşürüldü

Reuters'ın haberine göre, Ukrayna ordusu, Luhansk bölgesinde 5 Rus uçağının ve bir Rus helikopterinin düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya, Ukrayna'nın uçaklarını düşürdüğünü reddetti.

08:56 NATO ve AB'den tepki

NATO ve Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleyi kınadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sorumsuz ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı. Stoltenberg, "NATO, tüm müttefikleri korumak ve savunmak için gereken her şeyi yapacaktır." dedi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de ortak açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gayrimeşru saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

08:35 Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edildi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.

08:10 Biden, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti.

"Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım" ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Zelenskiy benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz."

08:19 Büyükelçilikten destek çağrısı

Ukrayna Büyükelçiliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “ Rusya Federasyonu Ukrayna’ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye’yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi destelemeye çağırıyoruz.” denildi.

08:00 Kiev'de siren sesleri duyuldu

Başkent Kiev'de siren sesleri duyuldu.

AFP, Ukrayna’nın Odessa limanında ve Mauripol’de patlamaların olduğunu duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, “Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin’i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı.” ifadelerini kullandı.

07:40 Zelenskiy: Kendimizi savunacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız.

07:11 Rusya, hava sahasını kapattı

Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

06:00 Patlama sesleri duyuluyor

Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.