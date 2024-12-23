Capital Economics: İngiltere resesyona girebilir

Capital Economics'ten Paul Dales, aylık GSYH'nın yılın son çeyreğinin başında gerilemesiyle birlikte, zayıf tüketim ve daha soğuk bir ticaret zemini eğilimleri 2025'in ilk aylarında da devam ederse, ekonomi art arda iki çeyrek daralmayla karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

Yine de yüksek tasarruf oranının, faiz oranları daha da düştükçe daha güçlü bir iç harcama alanı olduğunu gösterdiğini ifade eden Dales “Önsezimiz 2025‘in ekonomi için 2024’ten daha iyi bir yıl olacağı yönünde. Ancak daha yeni veriler, yıl sona ererken ekonominin fazla bir ivmeye sahip olmadığını gösteriyor" dedi.