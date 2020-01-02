Carlos Ghosn, 8 Ocak'ta basın toplantısı düzenleyecek

Japon otomobil üreticisi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn, ev hapsinde bulunduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçmasının ardından 8 Ocak'ta Beyrut'ta bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.



Carlos Ghosn, İstanbul üzerinden Beyrut'a kaçmasının ardından Lübnan Devlet Başkanı Michael Aoun ile de görüştü. Konuya yakın kaynaklara göre Ghosn, Japonya'da gözaltında tutulduğu dönemde kendisine ve eşine verdiği destek için Aoun'a teşekkür etti.



Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmıştı



Japon otomotiv devi Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un, ev hapsinde tutulduğu Japonya'dan Lübnan'a kaçtığı, bu kaçış sırasında Türkiye hava sahasını kullandığı belirtildi.



Lübnan kökenli bir aileden gelen Brezilya doğumlu Ghosn, Beyrut'ta büyüdü ve Fransa'da eğitim gördü. 65 yaşındaki Ghosn'un Fransa, Brezilya ve Lübnan vatandaşlığı var.



