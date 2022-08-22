Carrefour, 100 ürünün fiyatını donduracak

Fransız perakende devi Carrefour, tüketicilerin alım güçlerinin artan enflasyon karşısında korunmasına destek için bazı ürünlerin fiyatlarını donduracak.

Carrefour, kendi markası ile ürettiği 100 ürünün fiyatlarının dondurulacağını ifade etti. Fiyatı dondurulacak ürünler arasında, gıdanın yanı sıra temizlik ve hijyen ürünleri, giyim eşyaları da yer alacak.

Yapılan açıklamaya gönderde dondurulmuş fiyatlar 100 gün süre ile, 30 Kasım'a kadar uygulanacak.