Castex: Kurtarma planı kamu fonlamalarına yük olmamalı

26 Ağustos 2020

COVID-19 krizi için hazırlanan kurtarma planının kamu fonlamaları üzerinde baskı oluşturmaması gerektiğini söyleyen Fransa Başbakanı Jean Castex, ekonomiyi güçlendirmek için "üretim, yönetim ve idare"de değişiklikler yapılması gerektiğini ifade etti.

Castex ayrıca, Fransa'nın dış borcunun etkisinin 2025 yılında sıfırlanacağını ve eylül ayında sokağa çıkma yasaklarını engellemek için bir dizi önlem alındığını ekledi.

Castex daha önce, halkın COVID-19 vaka sayılarındaki artıştan korkmaması gerektiğini ve faaliyetlere devam edileceğini söylemişti.