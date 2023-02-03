Casus balon krizi büyüyor! Çin ziyareti ertelendi ABD'den tehdit gibi açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'e ait "casus balon"un ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretinin ertelediğini açıkladı.

İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Bakan Blinken'in Pekin seyahatine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Çinli mevkidaşlarıyla yoğun bir şekilde çalıştı

Yetkili, “Başkan (Joe) Biden ile Devlet Başkanı Şi (Cinping) arasında geçen kasım ayında Bali'de yapılan görüşmenin ardından, Dışişleri Bakanlığı ve diğer kurumlar, Bakan Blinken'in bu ay Pekin'e yapacağı önemli ve anlamlı bir geziye hazırlanmak için Çinli mevkidaşlarıyla yoğun bir şekilde çalıştı.” dedi.

Bakanın iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm unsurlarını kapsayacak geniş kapsamlı bir gündemi ele almak için bu gece Pekin'e gitmek için hazır olduğunu belirten yetkili, ancak ABD Savunma Bakanlığının ABD hava sahasında Çin'e ait yüksek irtifa gözetleme balonu tespit ettiğini ve bunun planları değiştirdiğini söyledi.



Pekin'deki üst düzey yöneticilere de iletildi

Yetkili, “Bu konu hakkında Çin hükümeti ile çeşitli düzeylerde doğrudan iletişim kurduk. Bakan ve Müsteşar Yardımcısı (Wendy Sherman) Blinken’ın ziyaretinin erteleme kararı alındığı mesajını çarşamba akşamı açık ve doğrudan Çin’in Washington merkezli üst düzey yetkililerine iletti. Aynı mesaj Pekin'deki üst düzey yöneticilere de iletildi.” ifadelerini kullandı.

"Blinken'in Çin'e seyahat etmesi için koşulların uygun olmadığı sonucuna vardık"

ABD’nin söz konusu balon hakkında müttefiklerini de bilgilendirdiğini ifade eden üst düzey yetkili, şöyle konuştu:

“Çin’in özür beyanını not ettik, ancak bu balonun hava sahamızda bulunması egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Ve bu kabul edilemez. Kurumlar arası ortaklarımızla ve Kongre ile yaptığımız istişarelerden sonra, şu anda Bakan Blinken'in Çin'e seyahat etmesi için koşulların uygun olmadığı sonucuna vardık. Sahip olduğumuz en karmaşık ikili ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetmek için diplomasiye inanıyoruz.”

Yetkili, koşullar uygun olduğunda Bakanın ilk fırsatta Çin’e seyahat etmek istediğini ve Çin ile iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini dile getirdi.

İstihbarat amaçlı olduğundan şüpheleniliyor

Bu olayın Çin ile ABD arasında önemli bir kriz olup olmadığı sorusunu yanıtlamaktan kaçınan yetkili, olayın "kabul edilemez ve sorumsuz bir olay olduğu” konusunda Çin’e net bir şekilde mesaj verdiklerini yineledi.

Çin, ABD hava sahasında bazı hassas askeri tesislerin üzerinde uçtuğu tespit edilen, savunma yetkililerinin "istihbarat amaçlı" olduğundan şüphelendiği yüksek irtifa balonunun Çin'e ait olduğunu kabul etmişti.

ABD'den tehdit gibi açıklama

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD hava sahasındaki Çin "casus balonu"na ilişkin "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez." dedi.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Biden'ın Philadelphia'daki programı için bulunduğu uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bu hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez

ABD hava sahasında bulunan Çin'e ait balona ilişkin soruları yanıtlayan Jean-Pierre, "Bu balonun hava sahamızda bulunması, egemenliğimizin yanı sıra uluslararası hukukun da açık ihlalidir ve kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, Çin yetkililerinin balonun ABD hava sahasına girmesine ilişkin "üzüldüklerini" açıklamalarından haberdar olduklarını belirterek, "Başkan her zaman Amerikalıların güvenliğini ve Amerikan halkının güvenliğini ilk sıraya koyar." dedi.

Çin'i alt etmeye her zamankinden daha fazla hazırız

Sözcü Jean-Pierre, "Bu Başkan'ın yönetimi altında Çin'i alt etmeye, ulusal güvenliğimizi korumaya ve özgür ve açık bir Hint Pasifik'i ilerletmeye her zamankinden daha fazla hazırız." şeklinde konuştu.

Biden'ın Salı gününden itibaren söz konusu balonla ilgili bilgilendirildiğini aktaran Jean-Pierre, Başkan'ın Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili kararını da desteklediğini bildirdi.​​​​​​