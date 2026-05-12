Casusluk yaptığını itiraf eden belediye başkanı istifa etti

California eyaletinde görev yapan Eileen Wang hakkında ortaya atılan casusluk iddiaları ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı. Wang’ın, Çin hükümeti adına yasa dışı propaganda ve etki faaliyetleri yürüttüğü suçlamasını kabul ettiği açıklandı. Gelişmelerin ardından Wang görevinden ayrıldı.

Çin bağlantılı propaganda iddiası

ABD makamlarına göre Wang, Çinli yetkililerin yönlendirmesiyle Pekin yönetimini destekleyen içeriklerin internet ortamında yayılmasına katkı sağladı. Savcılık dosyasında, söz konusu faaliyetlerin ABD hükümetine bildirilmeden yürütüldüğü belirtildi.

Geçmişteki hatalarını kabul etti

Wang’ın avukatları tarafından yapılan açıklamada, müvekkillerinin suçlamaların ciddiyetini kabul ettiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Wang’ın “geçmişte yaptığı kişisel hatalar” nedeniyle sorumluluk üstlendiği kaydedildi.

Mahkeme kayıtlarında Wang ile birlikte Yaoning “Mike” Sun isimli kişinin de soruşturmada yer aldığı belirtildi. Belgelerde, iki ismin 2020 ile 2022 yılları arasında Çin’in çıkarlarını desteklemek amacıyla propaganda faaliyetleri yürüttüğü öne sürüldü.

Haber sitesi üzerinden etki operasyonu

Soruşturma dosyasına göre Wang ve Sun’ın, Çin kökenli Amerikalılara yayın yapan “US News Center” isimli haber sitesini yönettiği ifade edildi. Yetkililer, bu platformda Çinli yetkililerin talimatları doğrultusunda Pekin yönetimini destekleyen içeriklerin yayımlandığını belirtti.