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"Çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni asker sayısı 729'a yükseldi"

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmaların başlamasından bu yana hayatını kaybeden Ermeni askeri personel sayısının 729'a yükseldiği açıklandı.

Çatışmalarda hayatını kaybeden Ermeni asker sayısı 729'a yükseldi
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Dağlık Karabağ'da 19 Ermeni askeri personelin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Azerbaycan güçleriyle çatışmaların 27 Eylül'de başlamasından bu yana hayatını kaybeden personel sayısı 729'a yükselmiş oldu.

Dağlık Karabağ bölgesinde daha önce en az 30 bin kişinin hayatını kaybettiği 1990'lardaki savaştan bu yana en şiddetli çatışmalar görülüyor.

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Kaynak: Reuters

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