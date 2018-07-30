Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı ile görüşebilir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun 3 Ağustos'ta Singapur'da bir araya gelmesi bekleniyor.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye dönük ekonomik yaptırım tehdidi sonrası iki ülke arasında gerilen ilişkilerde çıkış yolu aranıyor.
Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 3 Ağustos'ta Singapur'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi bekleniyor.
İki kez telefonla görüşen bakanlar, gerginlik sonrası ilk kez buluşmuş olacak.
Asya Uluslar Birliği Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Singapur'a gidecek olan Çavuşoğlu'nun Pompeo'nun yanı sıra Rus ve İranlı mevkidaşları ile de görüşmesi bekleniyor.
Kaynak: TRT Haber